Madonna défile dans les rues de New York et interprète « Comme une prière » sur les marches de l’église

Vendredi soir à New York, Madonna, rejointe par Jon Batiste, son groupe et un petit groupe de fans, a donné un spectacle de cabaret intimiste dans le sous-sol du restaurant Red Rooster de Marcus Samuelsson, avant de se déverser dans les rues de Harlem pour un 2: 00 h parade réglée sur « Comme une prière ».

Le cabaret de minuit transformé en fête de rue à la Nouvelle-Orléans a sonné vendredi lors de la sortie de « Madame X », un film documentaire de concert de la tournée 2019 de Madonna, publié par Paramount Plus.

« De toute évidence, Madame X est née », a déclaré Madonna à la foule du sous-sol, vêtue d’une robe de cocktail noire, de gants en dentelle et d’une longue perruque blonde. « Elle a toujours été là. Elle a toujours été à tes côtés, t’encourageant, te poussant, t’inspirant, j’espère. »

Prenant la scène dans le club de dîner faiblement éclairé juste après 1h40 du matin, Madonna, qui s’est allongée sur le piano de Batiste comme Marilyn Monroe et a grimpé les colonnes des sous-sols pour broyer le mur de haut en bas, a chanté des interprétations de salon de « Dark Ballet , » « La Isla Bonita » et le portugais « Saudade ».

« Avez-vous l’impression que quelque chose manque à votre vie ? » demanda-t-elle à la foule, doucement dans le micro pendant que Batiste jouait sous elle. « Alors, quel est notre travail ? Quel est notre destin ? Sortir et le trouver », a-t-elle dit. « Je parlais à Jon sur le chemin ici, et nous nous sommes dit: voici la grande question: à quel point le voulez-vous? »

La soirée était presque incroyablement intime, en présence d’une foule qui semblait être d’environ 100 à 200 amis, famille et fans, qui se sont effondrés dans les banquets somptueux du club en attendant son arrivée.

Pendant la représentation, après être tombée à genoux dans une adaptation contemplative de « Like a Prayer », Madonna a attrapé un mégaphone à proximité, a fait signe aux musiciens de ramasser leurs instruments et a dit à la foule de descendre dans la rue. Obligeant aveuglément, les fêtards ont grimpé les escaliers du sous-sol – propulsés par le rythme du groupe de Batiste et le frisson de l’imprévisibilité – et ont défilé dans la 126e rue.

Tambourin à la main, Madonna a conduit Batiste et un modeste groupe de participants à la fête à travers les rues matinales de Harlem, se réunissant alors que le groupe chantait un hymne « Like a Prayer » dans le ciel nocturne.

En parcourant quelques pâtés de maisons dans la rue, la congrégation s’est terminée devant une église voisine, où Madonna, encadrée par les portes ecclésiastiques derrière elle, a offert une invocation. « Le Seigneur est avec nous tous », a-t-elle dit. « Parfois, il suffit de dire une prière. »

À Red Rooster, où la plupart des fêtards sont revenus après la fin du sermon de Madonna au bord de la rue, la salle s’est engouffrée jusque tard dans la matinée, voguant sur la piste de danse alors que le bar à vodka ouvert continuait de couler. À proximité, rejointe par des icônes queer comme Aquaria, la reine de la pop a sombré dans les mêmes banquets somptueux et a regardé de loin la salle danser, haute et emportée.