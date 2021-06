Lil Nas X a fait la une des journaux après être devenu le premier artiste masculin à embrasser un autre homme sur scène aux BET Awards.

Madonna est sous le feu des critiques après avoir déclaré qu’elle avait « d’abord » embrassé Britney Spears aux BET Awards de Lil Nas X aux VMA.

Dimanche (27 juin), Lil Nas X a volé la vedette aux BET Awards avec sa performance emblématique de « MONTERO (Call Me By Your Name) ». La star de 22 ans a interprété la chanson dans une tenue de style égyptien, entourée d’un groupe de danseurs déchirés. Lil Nas X a ensuite terminé la chanson en embrassant l’un de ses danseurs et des artistes, dont Diddy, l’ont félicité d’être « intrépide ».

Maintenant, Madonna a rejoint la conversation en disant simplement qu’elle « l’a fait en premier » et les gens l’appellent pour cela.

Madonna a appelé pour avoir dit qu’elle avait d’abord fait le baiser gay BET de Lil Nas X. Photo : Karwai Tang/WireImage, @madonna via Instagram, Amy Sussman/FilmMagic

Hier soir (29 juin), Madonna est allée sur Instagram pour publier une image côte à côte comparant le baiser BET de Lil Nas X au moment où elle a embrassé Britney Spears et Christina Aguilera aux MTV VMA en 2003. Madonna a sous-titré la photo avec « #diditfirst » . Les fans ne savaient pas si elle plaisantait sur les similitudes ou non, mais de nombreuses personnes ont contesté qu’elle compare son baiser à ce que Lil Nas X a fait.

Le journaliste Phillip Henry a tweeté : « La femme qui a littéralement volé/blanchi à la chaux un grand élément de la culture queer noire, en a fait une tonne d’argent avec Vogue et a été fortement critiquée pour cela, se tourne vers un artiste queer noir émergent de 22 ans être reconnue pour un baiser de même sexe alors qu’elle est HTRAIT ?! »

D’autres personnes ont également appelé Madonna pour avoir tweeté cela, mais sans rien dire sur la tutelle de Britney. Une personne a écrit: « Shell amène Britney à éclipser un artiste poc queer mais pas à faire venir Britney pour son audience devant le tribunal la semaine dernière ».

Pendant ce temps, le journaliste Jason Okundaye a défendu Madonna en tweetant : « Madonna et Lil Nas X sont littéralement des amis, je suis sûr que son post instagram est légèrement taquin et pas si profond ». Madonna s’est déjà liée avec Lil Nas X lors de sa tournée Madame X.

La femme qui a littéralement volé/blanchi à la chaux un grand élément de la culture queer noire, en a fait une tonne d’argent avec Vogue et a été fortement critiquée pour cela, se tourne vers un artiste queer noir émergent de 22 ans pour être reconnu pour le même baiser sexuel quand elle est DROITE ?! pic.twitter.com/SBnTq35Mm5 – peut-être : Phillip (@MajorPhilebrity) 30 juin 2021

Cette! De plus, ce que Lil Nas X a fait est un moment majeur et devrait être félicité et félicité, car il est en fait gay, dehors et fier de l’être, comme il se doit. Il y a beaucoup d’homophobie dans l’industrie et pour lui, embrasser un autre homme lors d’une cérémonie de remise de prix nationale est une affaire courageuse. – Allison♓✨ (@AllieK02) 30 juin 2021

Elle était queerbaiting, il est en fait un œil étrange- — (@_godyonce) 30 juin 2021

Ne l’aidez pas à prendre un moment avec une vraie personne queer 😭 – queensh€t (@t_queensh) 30 juin 2021

ce n’est pas elle qui utilise cette photo de Britney mais ce sont des grillons quand il s’agit de son procès — ﹌ (@cyphariana) 30 juin 2021

Madonna et Lil Nas X sont littéralement des amis, je suis sûr que son post instagram est légèrement taquin et pas si profond – Jason Okundaye (@jasebyjason) 30 juin 2021

Dans l’état actuel des choses, Lil Nas X n’a ​​pas encore répondu au commentaire de Madonna et Madonna n’a pas encore répondu au contrecoup. Nous vous tiendrons au courant s’ils le font.

Qu’est-ce que tu penses? Les gens ont-ils raison d’appeler Madonna ?

