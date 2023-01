Madonna a annoncé le Celebration Tour pour célébrer sa carrière emblématique

in

Madonna est une référence de la musique pop avec 40 ans de carrière et pour les célébrer elle a annoncé le Celebration Tour pour 2023. Attention !

Madone elle est devenue la reine de la pop il y a longtemps avec un parcours professionnel emblématique où elle a été incitée à aborder des sujets sensibles tels que les questions sociales, politiques et sexuelles, faisant d’elle une référence pour plus d’une génération qui se sent identifiée à cet artiste qui est toujours en vigueur comme le jour de ses débuts.

Le prochain été boréal, dans ce cas, l’hiver en Argentine et dans l’hémisphère sud, Madone effectuera une nouvelle tournée internationale connue sous le nom de Visite de célébration où il fêtera ses 40 ans de succès dans le monde de la musique et sûrement dans ces spectacles il passera en revue plus d’une chanson emblématique de tout son répertoire comme : Comme une Vierge, Rayon de Lumière, La Isla Bonita Soit Musique.

Madonna et une tournée très attendue

Les organisateurs de la prochaine tournée de Madone Ils ont avancé ce qui suit : « Le Celebration Tour emmènera les fans dans un voyage artistique à travers quatre décennies et rendra hommage à New York, où la carrière musicale du chanteur a commencé. »quelque chose qui fera sûrement les habitants de La grosse Pomme qui sera reconnu comme la maison de cette icône de la pop.

La tournée couvrira 35 villes, à partir de Vancouver le 15 juillet 2023. Après avoir joué pour une série de dates en Amérique du Nord, Madone se déplacera en Europe et se terminera à Amsterdam le 1er décembre. « Je suis ravi d’explorer autant de chansons que possible dans l’espoir d’offrir à mes fans le spectacle qu’ils attendaient. »a déclaré le chanteur avec beaucoup d’émotion.

Madone elle est l’artiste musicale la plus titrée de tous les temps si l’on tient compte du fait que personne n’a réussi à vendre plus de disques que la reine de la pop. Visite de célébration cette femme qui a marqué des générations entières sera accompagnée de bob la drag queenun choix qui reflète la position que Madone face aux orientations sexuelles et à l’importance de la liberté en ce sens. Les billets pour la tournée seront mis à la disposition du public vendredi prochain.

