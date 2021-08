Madness for the Green Knight : il ne pourra être vu en ligne que pendant une journée

La course de Développeur Il grandit à pas de géant et s’impose déjà comme l’un des acteurs les plus pertinents de l’industrie. La star des films à succès comme Qui veut être millionnaire? Oui Un chemin vers la maison sera désormais en charge de jouer Gauvain dans Le chevalier vert (traduit pour l’Amérique latine par Le chevalier vert). Le film est distribué par A24 et il aura une particularité : une seule nuit sera projetée.







Quand le sera-t-il ? Tel que rapporté par le site spécialisé dans le terrorisme Sanglant dégoûtant, sera transmis dans un virtuel le 18 août. Chacun des billets -disponibles sur le site de votre distributeur- coûtera 20 € et est accessible via Apple TV Oui Roku. Ceux qui créent leur profil et achètent les pass pourront voir Le chevalier vert à partir de 21 h (heure des États-Unis) et ils auront quatre heures pour profiter du film et des autres contenus.

Le chevalier vert met en vedette Dev Patel (A24).



À l’origine, la dernière œuvre de Dev Patel devait être présentée en avant-première au Sud par Sud-Ouest, un festival de cinéma qui rassemble chaque printemps différents événements et conférences à Austin, au Texas. La date était fixée au 16 mars 2020 et la sortie en salles au 29 mai de la même année. Cependant, le pandémie Le Covid-19 a retardé, comme tant d’autres, la sortie de la cassette.

Que sait-on de The Green Knight jusqu’à présent?

Le film a été écrit et réalisé par David avocat, la musique était en charge de Daniel Hart, et Andrew Droz Palermo était en charge de sa photographie. Ce long métrage présente Monsieur Gauvain, le neveu têtu de roi Arthur qui fait partie de la Table Ronde et qui fait face à un Chevalier Vert, une créature géante ressemblant à un arbre.

La sortie du dernier film de David Lowery a été reportée en raison de la pandémie.



Il dure environ deux heures et sa distribution est complétée par Alicia Vikander, Joel Edgerton, Barry Keoghan, Ralph Ineson, Sean Harris et Sarita Choudhury, entre autres interprètes. Sa bande-annonce est prometteuse et la mise en scène est signée Lawery et Droz Palermo, qui ont déjà travaillé ensemble sur Une histoire de fantôme en 2017.