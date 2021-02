Madmind Studio annonce un jeu d’horreur d’isolement paranoïaque pour PC

Madmind Studio a annoncé son nouveau titre, Paranoïaque. L’annonce du jeu a été suivie d’une nouvelle bande-annonce. Le titre sortira exclusivement pour Steam, et il n’y a pas de projet de lancement de console.

Paranoïaque raconte l’histoire de Patrick Calman, 31 ans, dans les années 1980. C’est un homme qui a perdu toute sa famille dans des circonstances mystérieuses. Ses parents sont décédés après un événement violent et sa sœur a disparu. Le traumatisme des événements a détruit la psyché de Patrick et son appartement est devenu sa prison temporaire.

Un jour, Patrick reçoit un mystérieux coup de téléphone. L’appelant ressemble à sa sœur disparue. Treize années douloureuses après sa disparition, elle annonce qu’elle revient.

Patrick est surpris par l’appel mais veut également voir sa sœur perdue depuis longtemps. Il décide de quitter sa vie de réclusion. Cependant, en partant, il s’expose à l’horrible expérience qui peut le conduire à la folie.

Paranoïaque a été développé avec le matériel de nouvelle génération à l’esprit. Le jeu propose un ray tracing et une résolution 4K. La bande-annonce présente certaines des caractéristiques, telles que la ville que Patrick doit traverser, mais les voix dans sa tête qui menacent de le forcer dans des situations indésirables.

Bien que le jeu soit un jeu d’horreur de survie FPS, il y a du combat. Le jeu propose un système de combat dynamique et brutal contre des adversaires terrifiants. Paranoïaque combine une intrigue intense avec l’horreur psychologique, plus action et survie.

Le jeu contient un cadre visuel réaliste. Patrick lutte constamment contre la paranoïa et la réalité. Mais le développeur avertit qu’il existe des mécanismes de jeu abusant de la drogue, les joueurs doivent donc faire attention.

Paranoïaque propose des cinématiques cinématographiques entre l’action. Selon les actions que les joueurs font, il y a trois fins.

Tout au long du jeu, Patrick sera témoin des horribles meurtres. Ce n’est qu’en affrontant son traumatisme qu’il dévoilera la vérité sur son horrible passé et changera peut-être son avenir.

Madmind Studio combine les talents de plusieurs qui ont déjà travaillé dans l’industrie du jeu. La société travaille également sur des titres supplémentaires sur Steam à venir. Ils incluent Bourreau, où les joueurs jouent le rôle d’un tortionnaire impitoyable, et Succube, où les joueurs deviennent une prêtresse démoniaque qui utilise ses compétences uniques pour se venger de ses ennemis.

Paranoïaque sera lancé exclusivement pour Steam dans un proche avenir.