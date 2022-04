Made for Love Saison 2 : intrigue, distribution et tout ce que nous savons

Attention spoiler : Made for Love Saison 1

Saison 2 de HBO Max Fait pour l’amour arrive plus tôt que prévu ! La comédie noire met en scène Cristin Milioti dans le rôle de Hazel Green, l’épouse d’un milliardaire technologique qui s’échappe de son mariage de dix ans. Billy Magnussen joue Byron Gogol, le mari de Hazel qui a créé le Hub, un complexe de réalité virtuelle dans lequel lui et Hazel vivent depuis dix ans. Et Ray Romano joue Herbert Green, le père de Hazel à qui elle se rend après avoir échappé à Byron, mais aussi en apprenant que le partenaire de vie de son père se trouve être une poupée d’amour.

Adaptée d’un roman du même nom d’Alisa Nutting, la première saison de Fait pour l’amour a été créée sur HBO en avril dernier avec des critiques élogieuses pour le jeu d’acteur, le scénario et la série incorporant la réalité virtuelle haut de gamme. Certains ont noté Fait pour l’amour étant une série dystopique, mais d’autres ont également souligné les réalités de ce que pourrait être l’avenir des milliardaires de la technologie ; fermer le monde extérieur et vivre dans une réalité qui n’est faite que de la vôtre. Ce qui est différent dans cette série dystopique par rapport aux autres versions récentes, ce sont les flashbacks que le personnage de Milioti éprouve lorsqu’elle rencontre son mari pour la première fois.

Un autre aspect de la série qui la rend différente est que le mari de Hazel lui a planté une puce dans la tête sans que Hazel le sache jusqu’à ce qu’elle s’échappe du Hub. Nutting dit à Variety :

«Une grande partie de la série décolle vraiment les couches entre l’apparence publique et même la personnalité dans les relations. Hazel et Byron sont deux personnes qui sont [each] en faisant vraiment semblant d’être quelqu’un qu’ils ne sont pas, même lorsqu’ils sont seuls les uns avec les autres.

La productrice exécutive et showrunner de la saison deux, Christina Lee, ajoute également ce qui fait d’autre Fait pour l’amour différent des autres émissions de science-fiction qui existent. « Nous voulions raconter une histoire de science-fiction à travers une lentille féminine », explique Lee, qui appelle cette série « l’une des plus grandes expériences créatives » qu’elle ait jamais eues. Lee continue :

« Je pense que la grande différence avec ce que cela signifie, ‘utiliser une lentille féminine’, c’est que même si l’aspect science-fiction est la toile de fond et ce qui est excitant à ce sujet, en fin de compte, ce dont parle cette émission, ce sont les relations et les relations d’une femme. voyage pour trouver son identité et explorer l’intimité. C’était le genre de choses que nous voulions vraiment approfondir. »

Alors que la saison deux sort le 28 avril sur HBO Max, que peut-on attendre de la prochaine saison de Fait pour l’amour?

Où nous nous sommes arrêtés





HBO Max

Dans la première saison de Fait pour l’amour, nous voyons Hazel vivre dans cette bulle de réalité virtuelle appelée le Hub avec son mari technologique milliardaire, Byron. Dans le premier épisode, les téléspectateurs comprennent comment Hazel vit dans le Hub, où tout semble net et parfait. Il y a des caméras partout, et Hazel sait qu’elle est constamment surveillée au point que même intime, elle doit revoir son plaisir sexuel. Mais une fois qu’elle s’est échappée à l’extérieur du Hub en grimpant par une trappe, le monde extérieur est plus dystopique qu’autre chose.





Alors qu’elle fait du stop jusqu’à la maison de son père Herbert, Hazel le découvre avec une poupée d’amour qu’il a nommée Diane, qui se trouve être aussi sa compagne. Ce que la première saison révèle également, c’est le flashback qui se déroule vingt-quatre heures avant que Hazel ne s’échappe. Byron annonce une nouvelle invention technologique qui est une puce appelée «Made for Love» qu’un couple a implantée dans son cerveau, afin qu’ils soient à 100% à l’écoute des pensées et des émotions de l’autre. Byron fait également l’annonce explosive que Hazel et lui seraient les premiers à se faire implanter les puces, ce avec quoi Hazel n’est pas d’accord, s’échappant ainsi cette nuit-là pour découvrir qu’elle l’a déjà implantée en elle.

Au fur et à mesure que la saison avance, nous voyons Hazel prendre plus de contrôle sur elle-même et sur sa vie même après que Byron l’a retrouvée. Elle demande le divorce et réussit à en obtenir un. Mais après sa libération réussie, Hazel apprend que son père est en train de mourir d’un cancer, et la seule façon de le sauver est de le ramener au Hub afin qu’il puisse récupérer et recevoir les meilleurs soins.

À qui et à quoi s’attendre dans la saison 2

Après avoir annoncé la première de Fait pour l’amour saison deux, HBO Max a également publié la bande-annonce, donnant aux fans un aperçu de ce à quoi s’attendre. Avec le retour de Milioti, Magnussen et Romano, il est révélé que Hazel et Herbert retournent au Hub afin que son père puisse se remettre d’un cancer. Mais comme il s’agit d’un hub de réalité virtuelle, Herbert pense qu’il est chez lui et que la vie est normale. Hazel obtient toujours le divorce mais est à nouveau coincée, devant vivre dans le Hub pendant douze semaines.

Nous voyons également Byron et Hazel faire équipe alors que Gogol traverse son propre tumulte de révolution technologique. Les téléspectateurs verront-ils Herbert récupérer? Et apprendra-t-il son diagnostic de cancer ? Hazel retrouvera-t-elle également sa liberté ?

Les deux premiers épisodes de Fait pour l’amour la saison 2 sortira le 28 avril 2022, uniquement sur HBO Max.





