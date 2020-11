Maddie Ziegler et Chloé Lukasiak traînent-elles toujours?

Quand Danse les mamans créé pour la première fois sur Lifetime, le casting n’aurait pas pu prédire à quel point la série deviendrait extrêmement populaire. En fait, la série n’était à l’origine prévue que pour quelques épisodes. Mais grâce au drame fourni par l’émission, la série s’est poursuivie pendant 8 saisons et est devenue l’une des émissions les plus appréciées de Lifetime. De plus, même si les membres originaux du Danse les mamans les acteurs se sont séparés depuis longtemps de la série, les fans sont toujours investis dans leur vie.

Maddie Ziegler, Brooke Hyland, Kendall Vertes, Mackenzie Ziegler, Chloé Lukasiak, Paige Hyland et Nia Sioux | Steve Granitz / WireImage

Deux des membres les plus populaires de la Danse les mamans Les acteurs sont Chloé Lukasiak et Maddie Ziegler. Alors que Ziegler était souvent considérée comme la favorite du studio, recevant constamment les éloges et les éloges d’Abby Lee Miller, Lukasiak était souvent considérée comme la favorite des fans avec des millions de fans la suivant chaque mouvement. Ziegler et Lukasiak ont ​​tous deux présenté un talent extrême dans le spectacle et ont souvent été considérés comme les meilleurs danseurs de l’équipe.

Chloé Lukasiak et Maddie Ziegler se sont souvent affrontées sur ‘Dance Moms’

Malheureusement, comme Ziegler et Lukasiak étaient de si bons danseurs, ils étaient souvent opposés l’un à l’autre par Miller et le Danse les mamans producteurs. Bien que les filles soient des amis très proches, la série a continué de forcer une rivalité entre elles. Le fait que leurs mères soient souvent en désaccord aussi n’a pas aidé et lorsque Lukasiak a quitté la série pour la première fois, le couple a complètement perdu le contact.

Mais le couple est-il en contact aujourd’hui? Comme les danseurs vivent tous les deux à Los Angeles, il ne serait pas si difficile pour eux de se réunir de temps en temps. Danse les mamans les fans n’ont qu’à regarder les pages Instagram de la distribution originale pour voir que beaucoup de danseurs traînent encore aujourd’hui. Nia Sioux fréquente souvent Ziegler et Lukasiak et publie des vidéos et des photos de leur temps ensemble. Mais les fans n’ont encore vu aucune preuve que Ziegler et Lukasiak sont toujours en contact.

Les anciens membres de la distribution sont-ils toujours amis?

Mais ce n’est pas parce que Lukasiak et Ziegler ne documentent pas leur temps ensemble qu’ils ne se voient pas à l’occasion. En fait, l’ancien Danse les mamans Les membres de la distribution Paige Hyland et Brooke Hyland ont récemment publié une vidéo de questions-réponses qui a confirmé que Lukasiak et Ziegler sont toujours en contact aujourd’hui.

«C’est tellement drôle que c’est l’une des questions car elles arrivent en fait dans une demi-heure», a déclaré Brooke lorsqu’on lui a demandé si elle était toujours en contact avec son camarade. Danse les mamans anciens. “Ouais, j’allais dire qu’ils vont être là comme dans une minute,” ajouta Paige en accord. «Maddie, Chloé et Nia arrivent. Kendall est à Pittsburgh, je crois, donc elle ne peut pas venir, malheureusement.

Le casting original de ‘Dance Moms’ est toujours proche aujourd’hui

Brooke a continué à partager que tous les OG Danse les mamans les filles sont toujours très proches et que leurs relations ressemblaient à une fraternité. «C’est comme une de ces relations que nous pouvons passer un an sans parler, mais pourtant si j’appelais l’une des mamans ou des filles, elles feraient n’importe quoi pour moi et c’est réciproque», a-t-elle révélé. Nous sommes sûrs Danse les mamans les fans seront ravis d’apprendre que les acteurs originaux (dont Ziegler et Lukasiak) sont toujours en contact aujourd’hui. Après tout ce que la série leur a fait subir, nous imaginons qu’ils sont liés pour la vie.