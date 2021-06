Madden NFL 22 transforme complètement le mode franchise sur PS5, PS4

EA Sports est régulièrement critiqué – et à juste titre – mais le mode Franchise reconstruit de Madden NFL 22 s’annonce comme quelque chose de spécial. L’éditeur a annoncé un engagement envers son mode solo le plus populaire avant la sortie de Madden NFL 21, et en toute justice pour l’entreprise, il semble qu’il soit livré. Le jeu de cette année s’annonce comme le meilleur depuis longtemps.

La vidéo intégrée ci-dessus approfondit les détails les plus granulaires, mais pour récapituler, vous pouvez vous attendre à la gestion du personnel (avec des arbres de compétences de type RPG), des stratégies hebdomadaires considérablement améliorées et des scénarios uniques qui émergeront dans le cadre de votre jeu personnel. Plus excitant encore, l’éditeur dispose désormais d’une équipe dédiée aux mises à jour « live » du mode Franchise, avec un tout nouveau système de dépistage qui devrait être intégré en septembre et bien plus encore.

Franchement, cela a l’air fantastique. Vous pouvez puiser dans des informations plus détaillées sur vos adversaires, apporter des ajustements à votre plan de match à la mi-temps, et bien plus encore. Tout cela s’ajoute au nouveau système Game Day sur les consoles de nouvelle génération, qui est conçu pour reproduire plus précisément le flux des matchs réels et l’avantage du terrain. Chapeau bas à l’équipe d’EA, c’est passionnant.