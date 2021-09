Madden NFL 22 sera gratuit sur PS5, PS4, pour le coup d’envoi de la saison

Le football est de retour cette semaine, avec le coup d’envoi de la saison opposant les Cowboys de Dallas aux Buccaneers de Tampa Bay. Et pour marquer l’occasion, EA Sports propose Madden NFL 22 en free-to-play sur PlayStation 5 et PS4. Du 9 au 12 septembre, vous pourrez télécharger la simulation de football américain et jouer gratuitement, sans restrictions ni limitations.

Cela signifie que vous pourrez créer votre propre franchise, constituer une équipe ultime et même prendre le contrôle de diverses listes de collèges fantastiques en mode Superstar KO. Si vous prévoyez de profiter de la fenêtre de jeu gratuit, nous vous recommandons de consulter notre Guide Madden NFL 22 pour vous aider à démarrer. Selon vous, qui remportera le Super Bowl cette saison ?