Madden NFL 22 décrit la refonte du système de dépistage après la sortie

Pour la première fois depuis des années, EA Sports investit dans le mode Franchise dans Madden NFL 22, et apporte des améliorations massives au mode. Une mise à jour souvent demandée, Scouting, sera ajoutée après la sortie dans une mise à jour du service en direct de septembre – et cela ressemble à une grande amélioration. Si vous êtes le genre de personne qui aime recruter des recrues et les former, alors vous voudrez probablement regarder le Spotlight EA Play Live ci-dessus.

Bien que la vidéo passe beaucoup de temps à récapituler des choses que nous savons déjà – comme les modifications apportées à l’interface utilisateur et l’ajout de la planification du jeu – c’est le nouveau système de scoutisme qui est la vedette du spectacle ici. Cela vous permet d’envoyer des éclaireurs pour surveiller les jeunes, alors que vous établissez un profil de ceux que vous allez rédiger. Cependant, il y a une couche supplémentaire de stratégie impliquée : plus vous accordez d’attention à un joueur, plus il bénéficiera d’une couverture médiatique, augmentant ainsi son profil.

En conséquence, il est plus difficile de garder le talent sous le radar, et cela signifie que vous devrez peut-être échanger le repêchage de la NFL pour vous assurer d’avoir votre homme. Tout cela ressemble à une amélioration massive du système existant – où vous dépensiez simplement des points chaque semaine pour découvrir les points forts de chaque joueur – et ajoutera certainement de la profondeur à l’aspect team building du mode Franchise.