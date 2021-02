Madden NFL 21 donne des conseils aux chefs de Kansas City pour le Super Bowl LV

La préparation du Super Bowl LV a été intéressante à observer. Les Chiefs de Kansas City, avec Patrick Mahomes au quart-arrière et des armes offensives comme Travis Kelce et Tyreek Hill, sont les favoris – mais vous ne pouvez tout simplement pas exclure les Buccaneers de Tampa Bay. Tom Brady, avec six anneaux, sait comment faire le travail, et après avoir remporté leurs trois matchs éliminatoires sur la route, ils joueront à domicile pour le championnat.

Il n’est peut-être pas surprenant, alors, que Madden NFL 21 prédit un match serré bien que divertissant. Dans le cadre de sa simulation annuelle, il estime que le score sera verrouillé au quatrième quart, mais un touché précipité de Mahomes clôturera la victoire. Le jeu appelle un score de 37-27, donc beaucoup de sensations offensives à attendre, alors. Où est ton argent pour ce match? Les Chiefs ont, apparemment, des problèmes avec leur ligne offensive, et cette défense de Tampa ne dérange pas.

Énorme bouleversé? Ou est-ce que Madden aura raison?