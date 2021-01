Madden NFL 21 accueillera le Pro Bowl de cette année

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, le Pro Bowl est un match annuel d’exhibition conçu pour célébrer les meilleurs joueurs de la NFL chaque saison. Il voit les meilleures stars et les entraîneurs de la NFC et de l’AFC s’affronter dans un match unique, et se déroule historiquement le week-end avant le Super Bowl.

Cette année, bien sûr, il n’y aura pas de Pro Bowl en raison de la pandémie en cours; c’est l’appel correct de la NFL, car il n’est vraiment pas nécessaire que les joueurs de différentes équipes soient regroupés pour un match d’exhibition. Au lieu de cela, l’événement de cette année aura lieu virtuellement, à l’intérieur de Madden NFL 21, avec des joueurs comme Deshaun Watson rejoints par des célébrités telles que Snoop Dogg.

Il y a une bande-annonce intégrée ci-dessous:

le #ProBowl: Madden NFL 21 Edition présentée par @Verizon débute ce dimanche (1/31) à 17 h HE Regardez vos athlètes et stars de la NFL préférés s’affronter sur le gril virtuel‼ ️ https://t.co/erDn0PF8AU # Madden21 pic.twitter.com/ZNL1wbXAtr – Madden NFL 21 (@EAMaddenNFL) 25 janvier 2021

L’événement sera présenté par Verizon et hébergé par la légende des New York Giants Michael Strahan, avec tout diffusé sur Twitch à partir de 17 h HE le 31 janvier. C’est une idée intéressante, nous supposons: le joueur effectuera une rotation chaque trimestre, mais il utilisera les listes officielles du Pro Bowl, telles que déterminées par la NFL plus tôt dans l’année. Serez-vous à l’écoute ou raterez-vous cela?