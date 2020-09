Madden 21: le prochain patch améliorera le mode franchise

Le mode La franchise o (franchise dans notre langue) est l’un des modes qui a reçu le plus de critiques dans ce nouvel opus du jeu de Football Américain pour les quelques contributions qu’il a apportées par rapport à son prédécesseur, ce que nous avions déjà mentionné dans notre analyse.

Il semble qu’EA a écouté les plaintes de la communauté des joueurs et dans une nouvelle entrée de blog a communiqué certains des changements qui seront inclus dans une future mise à jour du titre. Parmi les modifications, certaines altérations dans la manière de gérer les compétences des Superstar et du Facteurs X, qui peut maintenant être ajouté à n’importe quel joueur et pas seulement à certains comme cela se faisait actuellement.

La mise à jour de Madden 21 arrive en novembre

EA prévoit de publier trois correctifs avec des mises à jour des modèles, de l’intelligence artificielle et des améliorations, entre autres modifications et le premier arrivera à la mi-novembre. Les responsables de la saga Madden ont également déclaré que les changements à venir ne nécessiteront pas de redémarrer la campagne de notre équipe préférée, donc si vous êtes au milieu d’une saison en ce moment, vous n’avez pas à vous inquiéter car votre progression ne sera pas perdue. .

La mise à jour ne sera certainement pas de petite taille, mais elle résoudra bon nombre des aspects qui ont été le plus critiqués par le jeu depuis le début afin que les fans les plus classiques de la franchise et les nouveaux venus puissent profiter pleinement des changements introduits.