Madden 21: Comment obtenir une copie gratuite sur PS4 et XB1

Lundi, Tyreek Hill et Mecole Hardman des Chiefs de Kansas City, et Melvin Gordon III de Denver Broncos se sont rendus sur Twitter avec un message similaire, évidemment sponsorisé par EA, aux fans.

Les trois joueurs ont déclaré qu’ils recevraient des cadeaux Madden 21 sur PlayStation 4 et Xbox One.

Tout ce que les joueurs de la NFL et EA demandent aux fans de faire est de simplement retweeter l’image avec le hashtag # Madden21 pour avoir une chance de gagner une copie gratuite du jeu. Madden 21 est sorti dans le monde le 28 août et depuis qu’il est entre les mains des fans et des membres des médias, il n’a pas généré beaucoup de buzz positif.

En fait, les notes des critiques sont historiquement faibles. Je l’ai revu et ai donné un score conforme à ce que ressentent la plupart des autres publications.

Au cours du week-end, nous avons vu le hashtag #NFLDropEA évoluer sur Twitter alors que le train de la négativité commençait à perdre de vue et à frôler le ridicule. Cela dit, cela indique un niveau assez répandu d’insatisfaction à l’égard du produit d’un point de vue critique.

Cependant, à moins qu’EA ne constate une baisse des ventes et du montant d’argent dépensé pour les microtransactions dans MUT, ils ne s’en soucieront probablement pas trop.

Cela dit, aucune grande organisation n’aime la mauvaise presse et Madden 21 en a généré des tonnes. Cette initiative dirigée par les joueurs est-elle une tactique pour équilibrer tout le contenu négatif sur les médias sociaux?

Qui sait, mais vous pouvez parier que des tonnes de personnes retweeteront pour leur copie gratuite.

