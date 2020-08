Madden 21 a des scores historiquement bas; Quel est le problème avec le jeu?

Madden 21 Crédits: Madden 21

Je savais que cela pourrait être une année difficile pour Madden 21 en ce qui concerne la perception du public et les scores des critiques, mais honnêtement, même je suis surpris de voir à quel point cela a été mauvais.

J’ai examiné Madden 21 plus tôt cette semaine et lui ai donné le score le plus bas que j’ai jamais donné à aucune version de la série. Mon score était de 6,25 et apparemment je ne suis pas le seul à avoir une note Madden 21 assez basse.

Selon Metacritic, Madden 21 a un score total de 65 et 69 sur PlayStation 4 et Xbox One, respectivement. Le score utilisateur est encore plus bas. Ceux-ci doivent être pris avec un grain de sel étant donné que tout le monde peut littéralement se connecter et enregistrer un score faible sans aucune responsabilité ni responsabilité pour justifier son évaluation. Pourtant, il doit être difficile de voir un score utilisateur de 0,4 pour PS4 et de 0,6 sur Xbox One.

La question que certains peuvent se poser qui ne sont pas familiers à 100% avec les nouvelles de pré-sortie et / ou l’état actuel du jeu est: qu’est-ce qui ne va pas avec Madden 21?

Eh bien, cette réponse est compliquée et stratifiée. Je vais commencer par citer mon résumé du jeu dans mon examen de la version Xbox One de Madden 21.

J’ai écrit:

«C’est une étrange version du jeu pour plusieurs raisons. Les mises à jour post-version seront essentielles, mais nous devons revoir ce qui est disponible maintenant. Alors que le gameplay est aussi bon qu’il l’a été pendant un certain temps, Madden 21 est entraîné vers le bas mais des fonctionnalités négligées, des concepts stagnants et / ou sous-développés. Espérons que cet effort incohérent est le produit de l’équipe de développement qui a emballé des tonnes dans la version de nouvelle génération. Sinon, tout bien considéré, du point de vue de la réception, cela pourrait être l’une des pires années de l’histoire de la franchise.

Cet extrait en dit long sur les problèmes que j’avais trouvés la semaine dernière, mais j’en ai remarqué encore plus depuis la publication de ma critique. Le jeu reste bogué dans presque tous les modes en ligne, et c’est particulièrement le cas dans The Yard, qui était censé être l’un des plus gros ajouts du jeu.

Voici un avant-goût de ce que quelques autres ont dit qui ont revu le jeu.

Dual Shockers – Note des avis 4,5 sur 10

Madden 21 est un gâchis. L’année dernière, l’équipe a masqué un mauvais gameplay avec de nouvelles capacités brillantes X-Factor. Cependant, avec 21 ne résolvant aucun des gros problèmes, ce lustre a complètement disparu. Il ne vous reste plus qu’un jeu entièrement concentré sur l’extraction de chaque centime de sa clientèle. Ce n’est pas nouveau pour EA, mais Madden NFL 21 semble encore plus flagrant que d’habitude.

Gamespot – Steven Petite – 6 sur 10

Avec beaucoup plus de problèmes techniques que la normale et de gros morceaux de contenu recyclé, Madden NFL 21 ressemble plus à une mise à jour qu’à un tout nouveau jeu.

USGamer – Kat Bailey – 6 sur 10

Le gameplay de Madden 21 fait des progrès appréciables à mesure que la génération touche à sa fin, avec The Yard offrant du plaisir décontracté. L’expérience est gâchée par un nombre anormal de bugs, et les modes solo restent un point sensible majeur. En fin de compte, il est capable de gagner quelques mètres sur le chemin de la prochaine génération de consoles, mais seulement quelques-uns.

En lisant ces résumés, les thèmes communs sont des fonctionnalités sous-développées et des problèmes techniques majeurs qui ne peuvent tout simplement pas être ignorés. Il est possible que les mises à jour postérieures à la publication résolvent tous ou la plupart des problèmes techniques. Il y a aussi une chance que ces mêmes mises à jour ajoutent des couches au mode de franchise sous-alimenté et au concept d’arcade prématuré, The Yard.

Un autre élément tacite qui semble apparent est un mécontentement général à l’égard de la série sur plusieurs années. Il y a des frustrations légitimes car Madden a tracé des concepts assez fatigués pendant plusieurs années. Les réseaux sociaux regorgent également de coureurs en marche qui ont soif de négativité dans une société qui aime détester quelque chose.

Cependant, comme nous l’avons appris, il est difficile pour un jeu de se sortir du trou une fois qu’il a eu un si mauvais départ. Beaucoup voudront citer la pandémie mondiale comme la raison de ce faible effort, mais je ne suis pas sûr que ce soit une excuse exacte ou crédible.

Espérons que maintenant, EA comprendra qu’il est important de #FixMaddenFranchise et d’éliminer les bugs qui affectent la plupart des autres modes de leur jeu. À un moment donné, suffisamment de fans choisiront de se retirer du produit pour faire une empreinte sur ce que l’éditeur peut croire être un mur impénétrable de revenus de microtransaction.

