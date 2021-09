Madame X : Le concert de Madonna arrivera en exclusivité à Paramount +

Si vous parlez de pop, vous parlez de Madone. L’artiste américain a réussi à devenir un icône dans l’histoire de la musique et marquer un avant et un après dans la manière d’effectuer le concerts. Et bien que ce soit un vrai privilège d’être spectateur d’un de leurs spectacles, la vérité est que ce n’est pas accessible à tout le monde et, avec la pandémie, c’est encore plus difficile. Mais il n’y a pas de quoi s’inquiéter ! Parce que le spectacle de Madonna arrivera bientôt à un plateforme de streaming.

Il s’agit de primordial +, le service d’abonnement de ViacomCBS, qui s’est associé à tv Studios de divertissement à présenter Madame x. Depuis le vendredi 8 octobre, le concert de la reine de la pop sera disponible dans toute l’Amérique latine. Et comme si cela ne suffisait pas, à partir de deux semaines après la première, MTV répétera le documentaire pour toute la région sans avoir besoin d’une plate-forme de streaming. Si vous êtes fan de Madonna, il n’y a aucune excuse pour le voir.

Ce récital exclusif se concentre sur le quatorzième album studio, également appelé Madame x, qui présente de nouvelles chansons sans laisser de côté les tubes les plus reconnus de l’artiste et les coups de coeur du public. La production a eu lieu dans la ville de Lisbonne, au Portugal, et a 48 artistes sur scène qui accompagnent l’un des chanteurs les plus importants de l’histoire.

Parmi les musiciens et danseurs du monde entier qui participent à Madame x, se démarquer fils de Madonna et le Orchestre des Batukadeiras, composé exclusivement de femmes. Le groupe interprète Batuka, le style de musique créé par des jeunes femmes du Cap-Vert. Cette expérience propose au lauréat de sept prix Grammy En tant qu’agent secret qui parcourt le monde, change son identité, se bat pour la liberté et apporte la lumière dans les endroits sombres.

La plateforme de streaming propose une offre pour sa location à tous les habitants de Mexique. Les Plan annuel est à cinquante%, c’est-à-dire que son coût passe de 789 € à 389 €. À compter du 1er octobre, le forfait reviendra à son prix régulier. Cependant, en payant 10 mois d’affilée, deux d’entre eux seront gratuits. Ceux qui acquièrent la promotion pendant cette période conserveront l’avantage lors du renouvellement, c’est-à-dire que tous les paiements annuels seront de 50%.