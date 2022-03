Madame Web : tous les détails de ce mystérieux personnage Marvel

sony/merveille

Sony travaille sur le film Madame Web et dans Spoiler nous avançons les caractéristiques de ce personnage mystérieux dans les romans graphiques Marvel.

Sony travaille sans relâche pour façonner votre Univers des personnages de Spider-Man où il a déjà présenté deux films mettant en vedette Venin et est actuellement sur le point de présenter la bande de Morbius. Mais ce n’est pas tout. Les plans de la société de production incluent plus de personnages, comme le méchant Kraven le chasseur et madame la toile. Ce dernier sera celui auquel nous ferons référence aujourd’hui.

la bande de madame la toile mettra en vedette le populaire dakota johnsonqui a acquis une renommée mondiale grâce à la franchise 50 nuances de gris. Désormais, l’actrice va plonger dans le genre super-héros qui domine l’industrie hollywoodienne depuis plusieurs années, principalement grâce à la Univers cinématographique Marvel et le Univers étendu DC.

Rencontrez Madame Web!

Mais… qui est madame la toile? Le grand public ne connaît sûrement pas ce personnage. Son apparition la plus marquante a peut-être été dans la série animée de homme araignée des années 90 qui a suscité de si bonnes critiques et dont se souviennent affectueusement ceux qui ont eu la chance d’en profiter. Ne le manquez pas! est actuellement en Disney+.

Retour à madame la toilec’est une mutante précognitive et clairvoyante qui est apparue pour la première fois pour aider homme araignée pour trouver une victime d’enlèvement. Il possède des capacités sensorielles psychiques, notamment la télépathie et la prescience, ainsi que la capacité de détecter les pouvoirs psioniques chez les autres. Il peut pratiquer la chirurgie psychique et apparaît aux autres comme une projection astrale. Son vrai nom est Cassandre Webb et a un intellect doué.

madame la toile il a été victime de myasthénie grave, une maladie de dégénérescence neuromusculaire. En conséquence, elle est devenue invalide, mais ce n’est plus le cas : elle a été guérie de cette condition il y a quelque temps. Elle est également aveugle. Elle est liée cybernétiquement à une chaise en forme de toile d’araignée qui répond à ses besoins physiques. Cependant, depuis qu’il a cicatrisé, le fauteuil ne remplit plus les mêmes fonctions qu’auparavant. Cassandra est puissante mais elle n’a jamais affronté activement un méchant.

La vérité est que dans les romans graphiques Cassandre Webb meurt et utilise ses capacités pour transférer ses pouvoirs impressionnants, ainsi que sa cécité, à Julia Charpentierqui devient la deuxième femme au sein merveille utiliser le titre madame la toile. Dans ce cas, il s’agit de quelqu’un de beaucoup plus jeune que la version originale du personnage.

