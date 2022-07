Madame Web reçoit un retard de trois mois de la part de Sony

Madame Web n’arrivera plus dans les salles le 7 juillet 2023, suite à un retard de Sony. Au lieu de cela, la fenêtre de publication est repoussée de trois mois au 6 octobre de la même année. Le film suivra Dakota Johnson dans le rôle principal de Madame Web elle-même, une télépathe dont les capacités psychiques lui permettent de voir des visions du futur et qui est une alliée récurrente de Spider-Man.

Johnson a partagé son enthousiasme pour le rôle dans le passé, en disant: «Je suis tellement excité. C’est plutôt cool d’être dans le monde Marvel, surtout avec un personnage qui n’est pas si connu.’ Elle a poursuivi: «Il y a beaucoup d’espace pour la rendre très cool. Je suis très excité. J’ai toujours rêvé de faire une sorte de film d’action massif. L’actrice ne sera pas seule dans le film, avec un casting étoilé prêt à rejoindre Johnson.

La star d’Euphoria Sydney Sweeney est confirmée pour rejoindre le projet, aux côtés d’Isabela Merced (Dora et la cité d’or perdue), Adam Scott (Rupture), Emma Roberts (Nous sommes les Millers), Mike Epps (Temps gagnant), et Celeste O’Connor (SOS Fantômes : l’au-delà). SJ Clarkson dirige Madame Webavec une expérience antérieure de travail sur des projets Marvel tels que Les défenseurs et Jessica Jones. De plus, Clarkson a récemment réalisé un épisode de la série HBO Max, Succession. Karem Sanga, Matt Sazama et Burk Sharpless écrivent le film.

Madame Web est encore à plus d’un an des salles de cinéma, le public attendra donc un bon moment avant de se régaler des yeux du casting all-star du dernier film Marvel de Sony.





Qui est Madame Web ?

Bandes dessinées Marvel

Madame Web est une mutante dotée de pouvoirs sensoriels psychiques, notamment la télépathie, la clairvoyance, la prescience et la capacité de détecter la présence de pouvoirs psioniques chez les autres. De plus, elle est victime de myasthénie grave, aveugle et est cybernétiquement liée à une chaise de survie en forme de toile d’araignée qui répond à tous ses besoins corporels. Elle est apparue à l’origine dans L’incroyable Spider-Man #210 en novembre 1980, avec de nombreuses apparitions comiques au fil des ans.

Sydney Sweeney a discuté de la difficulté de garder une trace du personnage dans toutes ses bandes dessinées dans une interview avec Variety et de son enthousiasme à rejoindre le projet.

« J’ai commandé un tas de bandes dessinées. Il y a beaucoup à apprendre. J’ai toujours été un très grand fan de tous les films Marvel et Sony Universe. J’ai grandi en les regardant tous et j’ai été englouti dans le monde entier toute ma vie, donc pouvoir en faire partie est une chose tellement incroyable, incroyable. »

Le rôle de Sweeney reste un mystère dans Madame Web; cependant, les fans le sauront le 6 octobre lorsque le spin-off de Sony arrivera dans les salles.