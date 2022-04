Madame Web, le film Spider-Man Universe de Sony, obtient la date de sortie de juillet 2023

Malgré les critiques négatives et le crash au box-office de la deuxième semaine de Morbius, Sony n’abandonne évidemment pas encore son univers connecté à Spider-Man. En plus de filmer maintenant Kraven le chasseur, Sony apporte également Madame Web dans les cinémas et a maintenant fixé une date de sortie à juillet 2023, ce qui signifie qu’il ne faudra probablement pas longtemps avant le début du tournage du film. Le film a été initialement annoncé plus tôt dans l’année, et bientôt Dakota Johnson a été choisi pour le rôle principal, mais à part cela, Sony garde la plupart des détails secrets et continuera probablement à le faire aussi longtemps que possible.

L’univers Sony Spider-Man n’a pas exactement illuminé le monde en ce qui concerne les critiques. Alors que les deux Venin les films ont au moins attiré le public, il n’y a pas eu de chance pour Morbius, qui a suivi un week-end d’ouverture décent avec une baisse spectaculaire du nombre de box-office la semaine suivante. Bien que plusieurs raisons aient été invoquées pour expliquer pourquoi l’arrivée du vampire vivant n’a pas retenu l’attention, il semble que la plupart aient cité les liens difficiles du film avec Spider-Man : Pas de retour à la maison pour la baisse immédiate des volumes d’audience après que les bandes-annonces aient suggéré plus de connexion qu’il n’y en a eu dans le film.

Il semble que Sony risque déjà de poursuivre cette tendance à sembler essayer de se greffer sur le succès du MCU avec Madame Web, un personnage qui a été décrit comme ayant un lien solide avec le multivers et étant similaire à Doctor Strange. L’avenir immédiat du MCU étant dominé par le multivers, il y a beaucoup de comparaisons évidentes à faire dans le dernier ajout de Sony à leur liste de films Marvel.





La date de sortie du 7 juillet 2023 est celle que Sony aurait peut-être mieux évité si possible pour donner au film les meilleures chances d’obtenir un retour au box-office plus important que Morbius. Alors que le film est clairement présenté comme un blockbuster estival depuis le début, Sony a également pris la décision intelligente de l’insérer derrière leur sortie animée de Spider-Man: à travers le Spider-Versequi arrive maintenant le 2 juin. Cependant, l’ardoise de juillet pour l’année prochaine est remplie de films de grands noms qui pourraient empêcher Madame Web d’avoir une chance de briller.

Madame Webla date de sortie de le place en plein milieu de la sortie de Indiana Jones 5 et Mission impossible 7, qui débute la semaine avant et la semaine après, respectivement. Juillet voit également la sortie de Marvel Studios Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, qui est déjà très médiatisé car il présente les débuts complets de Kang le Conquérant de Jonathan Majors alors que la phase 4 du MCU est progressivement supprimée. Que l’inconnu Madame Webdans des cercles plus larges en tout cas, peuvent rivaliser avec tout cela ou subiront le même sort que Morbius est quelque chose que nous saurons en juillet prochain.





