Madame Web Film de Sony ajoute Isabela Merced au casting étoilé

Alors que Sony s’est associé à Disney pour permettre à Spider-Man de faire partie du MCU, le studio a essayé de créer son propre monde de personnages Marvel. Avec deux Venin films dans les livres, et un troisième en route, avec celui de Jared Leto Morbius plus tôt cette année, Sony a vu des résultats mitigés avec ses spin-offs Spider-Man. Cela n’a pas dissuadé le studio de mener à bien sa stratégie, car un autre projet adjacent au web-slinger est en préparation pour l’été prochain.

Madame Web est sur le point de mettre en vedette Dakota Johnson dans le rôle principal, et mettra également en vedette des actrices montantes telles que Sydney Sweeney et Celeste O’Connor. Maintenant, Deadline rapporte qu’un autre nom passionnant rejoint la fonctionnalité. Isabelle Merced a été ajouté au casting de Madame Web, mais on ne sait pas avec qui elle jouera. En fait, à part Johnson en tant que personnage principal, il n’y a eu aucune information sur les personnages que le casting représentera. Le film sera réalisé par SJ Clarkson, principalement une réalisatrice de télévision qui fera ses débuts au cinéma. Clarkson a siégé dans le fauteuil du réalisateur pour des épisodes de Succession, Les défenseurs, Jessica Joneset Orange est le nouveau noirmais ce sera son plus grand projet à ce jour.

Pour Merced, Madame Web est la dernière entrée dans ce qui a été un début de carrière impressionnant pour l’actrice de 20 ans. Merced a joué aux côtés de Mark Wahlberg dans des films tels que Transformers : le dernier chevalier et Famille instantanéea été jumelé avec Jason Momoa dans le film Netflix Gentille filleet a endossé le rôle principal de Dora l’exploratrice en 2019 Dora et la cité d’or perdue. Son dernier long métrage fera ses débuts dans quelques semaines seulement, car Merced fera partie de HBO Max Père de la mariée remake avec Andy Garcia. Madame Web sera la première aventure de Merced dans le monde des super-héros, mais ce ne sera pas son premier rodéo en ce qui concerne les films à succès.





L’intrigue de Madame Web Reste un mystère

Bandes dessinées Marvel

Le casting commence à se dessiner pour Madame Web, mais on ne sait pas grand-chose de ce que le film impliquera. Les rapports du début du mois indiquaient que le film serait une « histoire d’origine de la voyante, dont les capacités psychiques lui permettent de voir dans le monde des araignées ». La caractérisation de Madame Web à la fois dans les bandes dessinées et dans Spider-Man : la série animée est normalement une femme âgée, ce qui signifie que Johnson jouera très probablement une version plus jeune du personnage.

Sony positionnerait Madame Web dans le même rôle que Doctor Strange dans le MCU, ce qui pourrait signifier le Madame Web le film sera une aventure multiverselle un peu comme Doctor Strange dans le multivers de la folie. Cette route a été empruntée du côté animé de Sony avec Spider-Man: dans le Spider-Verseet le studio voudra peut-être reproduire ce format en live-action.





Madame Web est prévu pour une sortie le 7 juillet 2023, ce qui signifie que la production commencera dans un proche avenir.