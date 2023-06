Madame Web est la nouvelle super-héroïne Web-Slinging de la ville

Les cinéphiles verront Dakota Johnson et Sydney Sweeney enfilez leurs personnages de super-héros dans Madame Webvenez le 16 février 2024. Dans l’univers en constante expansion de Sony et de Marvel Homme araignée, Madame Web sera la nouvelle héroïne tout aussi captivante qui est prête à faire tourner sa toile sur grand écran selon Collider.





L’excitation pour le film est palpable alors que le public attend avec impatience son prochain correctif Marvel. Le Homme araignée l’univers, qui a été dominé par les super-héros masculins, est sur le point de changer de vitesse avec Madame Web. L’idée originale du réalisateur SJ Clarkson, Madame Web est sur le point de créer une place pour les femmes dans le genre des super-héros avec son formidable casting dirigé par Dakota Johnson et Sydney Sweeney.

Le légendaire producteur Lorenzo di Bonaventura a récemment offert des idées intrigantes sur la façon dont Madame Web sera tissé dans l’univers plus large de Spider-Man. Il a souligné que le film ne suivrait pas le plan standard du film d’action de super-héros. Au contraire, cela promet d’être un thriller plus suspensif qui plonge profondément dans les capacités uniques de Madame Web. Di Bonaventura a rassuré les fans que les pouvoirs caractéristiques de Madame Web, notamment sa clairvoyance, seront fidèlement représentés comme dans les comics.

Madame Web se sentira familière mais différente

Madame Web n’est pas seulement prêt à innover dans le genre des super-héros. Alors que le film s’écarte du récit habituel riche en action, di Bonaventura rassure le public sur le fait qu’il se sentira toujours familier et enraciné dans l’univers qu’il a appris à connaître et à aimer.

« C’est un genre de film différent dans cet univers… C’est presque, d’une certaine manière, plus un thriller », ajoutant que « ce n’est pas une pièce d’action, parce que, d’une certaine manière, [Madam Web’s] l’ensemble de compétences n’est pas propice à une pièce d’action.

De plus, il a révélé une stratégie délibérée pour dissimuler les capacités du personnage principal et l’intrigue du film dans le mystère. Étant donné que Madame Web est un personnage relativement inconnu, il y a un élément d’excitation à laisser le public deviner un peu plus longtemps. Di Bonaventura pense qu’il est amusant de garder le mystère pendant un certain temps.

Avec une carrière couvrant plusieurs franchises à succès, di Bonaventura apporte une riche expérience au projet. Son portefeuille impressionnant comprend le Transformateurs série, GI Joe films, Jack Ryan : recrue de l’ombre, Sémataire pour animaux de compagnie (2019), Infiniet La méga série, avec Meg 2 : La tranchée étant sa prochaine entreprise. Son palmarès est de bon augure pour Madame Web.

Madame Web ne se vante pas seulement d’une prémisse intrigante, mais aussi d’une distribution d’ensemble qui promet des performances stellaires. Outre Dakota Johnson, qui donnera vie à Madame Web, et Sydney Sweeney, qui incarne Julia Carpenter ou Spider-Woman, le film mettra en scène Emma Roberts, Adam Scott, Zosia Mamet, Isabela Merced, Mike Epps, Celeste O’Connor et Tahar Rahim. Avec une programmation aussi impressionnante, Madame Web s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de films de super-héros.

On ne sait pas encore grand-chose sur le film, car la date de sortie n’est pas encore prévue depuis des mois et Sony n’a sorti aucun matériel marketing pour le film. Cependant, les premiers fans attendent déjà la bande-annonce officielle. Jusqu’à présent, seules quelques photos de tournage pendant le tournage du film à New York ont ​​été divulguées. Cela suffit quand même pour Madame Web pour commencer à attirer l’attention des fans de Spider-Man.