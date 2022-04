Madame Web est-elle bonne ou mauvaise ? Découvrez le nouveau personnage de Dakota Johnson

Sony Pictures veut plus que jamais entrer dans le monde des super-héros avec un univers cinématographique Spiderman. Avec »Spider-Man: No Way Home » étant un succès au box-office dans le monde entier, la société de production parie sur l’apport de personnages emblématiques du monde de Spider-Man sur grand écran, comme elle l’a fait avec les deux Films Spider-Man. Venom, avec »Morbius » et maintenant pour l’avenir, il apportera »madame la toile ».

Pour donner plus de hauteur et d’importance au film, Sony a annoncé que »Madame Web » mettra en vedette l’actrice dakota johnson, qui sera chargé de donner vie au personnage emblématique. Cependant, si Madame Web est déjà bien connue des connaisseurs de bandes dessinées, force est de constater qu’elle n’est toujours pas aussi populaire que les autres personnages de Marvel, nous allons donc jeter un œil à l’histoire du personnage, ainsi qu’à ses pouvoirs et à ce sur quoi on peut s’attendre. le grand écran.

Quelle est l’origine de Madame Web ?

Madame Web a fait son apparition dans la bande dessinée numéro 210 de »The Amazing Spider-Man » et a été créée par Dennis O’Neill Oui John Romita Jr., volume qui a été publié pour la première fois en novembre 1980. L’origine de Madame Web a ses racines dans la ville de Salem, Oregon, aux États-Unis. Connu sous le nom de Cassandre Webbest une mutante paralytique et aveugle, mais qui possède des pouvoirs liés à la télépathie, la clairvoyance et la précognition.

Ayant toutes ces capacités à sa disposition, Madame Web est capable de savoir ce qui va se passer et a une grande influence sur le destin humain, ainsi que sur ces différents Spider-Man au sein du Spiderverse. De plus, il a d’autres capacités telles que détecter la présence d’autres pouvoirs mentaux, effectuer une chirurgie psychique et même apparaître sous une forme astrale pour communiquer avec les autres.

Vous pourriez également être intéressé par : Thor : Love and Thunder : Qui est Mighty Thor ? Connaître l’origine du personnage

Cassandra Webb a d’abord été atteinte d’une maladie neuromusculaire appelée myasthénie grave, qui affaiblit les muscles squelettiques et l’a amenée à être connectée à un système de survie conçu par son propre mari, Jonathan Webb. La conception de ce support est qu’il a une série de tubes qui forment une sorte de toile d’araignée, étant un très grand symbolisme pour être un personnage créé dans les bandes dessinées Spiderman.

Madame Web est-elle bonne ou mauvaise ?

L’apparition de Madame Web a eu lieu à plusieurs reprises dans l’histoire du héros arachnide, étant une entité qui l’aide à localiser des personnes ou des méchants. Dans l’une des bandes dessinées, Spiderman lui demande de l’aide pour retrouver KJ Clayton, un rédacteur en chef qui a été kidnappé, alors Madame Web a utilisé ses pouvoirs pour la localiser et la sauver.

Après ces faits, nous pouvons conclure que Madame Web est bonne, car à certaines occasions, elle est même venue demander l’aide de spider-man, car en raison de son état paralysé, beaucoup ont essayé de la poursuivre et de la séparer de ses incroyables pouvoirs.

Julia Carpenter, la nouvelle Madame Web

Bien que l’origine de Madame Web remonte à Cassandra Webb, de nombreux fans soulignent que le film de Sony mettra en vedette Julia Charpentier, un personnage qui sera probablement joué par Dakota Johnson. Julia Carpenter devient le successeur spirituel de Madame Web, car à sa mort, Cassandra transfère toutes ses capacités (et même sa cécité) à Julia, devenant la deuxième Madame Web dans l’histoire de la bande dessinée Marvel.

Vous pourriez également être intéressé par : Pourquoi le costume de Batman est-il différent de tous les autres ?

Julia Carpenter est une version plus bourrée d’action de Madame Web, car bien qu’elle ait hérité de la cécité de Cassandra, elle ne présente aucun changement dans sa mobilité, ce qui fait d’elle une Madame Web plus puissante avec la capacité de se battre et de se défendre contre ses ennemis. ennemis.

Reste à savoir laquelle des deux versions sera adaptée par Sony pour la bande »Madame Web ». Nous pouvons probablement les voir tous les deux et comment se produit l’échange de pouvoirs de Cassandra à Julia, ou nous pouvons simplement commencer l’histoire avec Julia Carpenter. Tous ces doutes seront levés une fois que » Madame Web » sortira en salles le 7 juillet 2023.