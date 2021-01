Madame ou Madame la Vice-présidente? Pourquoi le titre de Kamala Harris compte

Kamala Harris est la toute première vice-présidente des États-Unis. Alors, quel est son titre officiel: Madame la Vice-présidente ou Madame la Vice-présidente?

Il y a beaucoup de changements historiques en cours dans l’administration Biden-Harris, et l’un des premiers ajustements que nous avons dû faire est de nous habituer à nous adresser à notre première vice-présidente.

Bien que nous ayons l’habitude de qualifier le commandant en second de «M. Vice-président »depuis 1789, date à laquelle John Adams occupa le poste pour la première fois, cette nouvelle administration accueillit un changement de titre attendu depuis longtemps.

Madame ou Madame la Vice-présidente?

Quand Kamala Harris s’est d’abord adressé à la nation après avoir été élue vice-présidente, elle a déclaré: «Bien que je sois la première femme à occuper ce poste, je ne serai pas la dernière.»

Mais après des siècles de pouvoir masculin, Harris devra nous excuser quelques instants pendant que nous obtenons son titre correct une fois pour toutes. Devrions-nous l’appeler Madame ou Madame la Vice-présidente?

L’étymologie de ces mots est cruciale pour régler ce débat. «Madame» est historiquement utilisée dans les pays anglophones, alors que «Madame» est généralement considérée comme la version française du titre.

Mais «Madame» a aussi des connotations négatives qui découlent d’une histoire de sexisme et de misogynie. Étant donné que cette culture du sexisme est quelque chose que nous essayons de défaire en élisant une femme VP, ce ne sont pas des connotations que nous voulons apporter avec nous dans le mandat de Harris.

Le terme est dérivé du vieux terme français pour «ma dame», «ma dame», et de l’expression latine «mea domina», qui porte des associations avec la «madone» biblique.

Et tandis que «madame» était historiquement un signifiant de prestige et d’honneur, il s’est lentement développé en un titre moins désirable.

Dans les années 1600, «Madame» était utilisée de manière désobligeante pour parler de femmes perçues comme prétentieuses ou importantes pour elles-mêmes. Et à la fin des années 1800, «Madame» était le plus souvent associée aux travailleuses du sexe.

«Madame» est restée bien plus longtemps un titre donné aux femmes de haut rang, notamment parmi les Françaises de la haute société.

Cependant, ces dernières années, il a été adopté par des femmes de tous statuts dans les pays francophones. Il est maintenant utilisé de la même manière que nous utiliserions « Ms. » ce qui signifie qu’il n’a aucune connotation avec le pouvoir.

Pourquoi pas Miss, Mme ou Mme Vice-présidente?

Étant donné que les définitions de «Madame» et «Madame» sont quelque peu controversées, pourquoi ne pas utiliser certains des titres honorifiques les plus traditionnels utilisés pour les femmes?

Les prédécesseurs masculins de Kamala Harris sont passés par M. Vice-président depuis la création des États-Unis. Mais le titre de « Mme » semble un peu terne pour notre première femme vice-présidente.

Madame ou Madame, quand nous remontons à leurs origines historiques, porte avec elles davantage l’honneur que Harris a très certainement mérité.

Que disent les fonctionnaires?

La famille de Harris semble définitivement avoir abandonné le «e» dans son discours à leur nouveau vice-président.

Maya Harris a tweeté ses félicitations à sa sœur en novembre 2020, l’appelant «Madame la vice-présidente élue». Et le second gentleman, Doug Emhoff, a montré sa fierté pour sa femme le jour de l’inauguration avec ce tweet:

La plupart des médias ont également adopté cette orthographe, suggérant qu’il s’agit du titre officiel de notre première femme vice-présidente.

Pourquoi est-ce important:

Les titres comptent. Les mots comptent. La façon dont nous abordons les gens est importante.

Depuis qu’il a été sélectionné comme candidat à la vice-présidence de Biden lors de la campagne présidentielle de 2020, Harris a été soumis à beaucoup de racisme et de sexisme.

En lui donnant un titre à connotation sexiste, on risque de l’ouvrir à un monde d’insultes misogynes et de ridicule.

Cela dit, étant donné le nombre d’obstacles et de stéréotypes anti-féministes que Harris a déjà brisés au cours de sa carrière, récupérer un titre utilisé pour insulter les femmes pourrait être son prochain mouvement de pouvoir.

Fait intéressant, lorsqu’il est utilisé comme une insulte, «Madame» n’a pas d’homologue masculin.

Pour les femmes, un titre honorable utilisé pour leur donner de l’importance peut facilement être utilisé contre elles pour saper ce prestige. Mais quand il s’agit des hommes, nous contestons ou nous moquons rarement de leur pouvoir.

En prenant le titre de Madame la Vice-présidente, Kamala Harris nous montre qu’il y a du pouvoir à exiger, qu’il y a de la gloire à être une «Madame» et qu’il y a de l’honneur à être une femme.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Elle est généraliste et s’intéresse au style de vie, au divertissement et aux sujets tendance.