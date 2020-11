Madagascar se divise en petites îles au rythme de sept millimètres par an

Depuis plus de 30 000 ans, les forces de la nature travaillent lentement sur 5000 kilomètres pour diviser l’Afrique en deux et créez une toute nouvelle mer à l’intérieur. Nous en avons beaucoup parlé car la dérive de la Grande Vallée du Rift nous donne souvent des histoires vraiment effrayantes.

Mais aujourd’hui, ce même cataclysme géologique nous emmène un peu plus à l’est. En général, les théories les plus acceptées supposaient que les divisions avaient commencé dans la région éthiopienne d’Alfar et s’étaient étendues au Mozambique. Maintenant, une nouvelle étude montre que la fracture est en fait beaucoup plus complexe. En outre, il a été constaté que cette fracture affecte pleinement Madagascar qui, aussi, se divise lentement en petites îles.

Un adieu il y a 5 à 10 millions d’années

La vérité est que oui, malgré les cartes tectoniques que nous voyons habituellement, ce qui se passe sous le sol est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît. La célèbre plaque tectonique africaine est composée de nombreuses microplaquesC’est qu’ils forment un système entre eux et que, dans des cas comme celui qui nous occupe, peuvent finir par faire exploser des continents entiers.

Comme nous pouvons le voir sur l’image, le cas de Madagascar est curieux car il repose sur deux de ces microplaques: le Somali au nord et le Lwandle au sud. Ce qu’ils ont découvert, c’est que les plaques se déplacent dans des directions différentes, générant un processus de rupture qui fera de l’île un archipel (entre cinq et dix millions d’années, oui).

Et c’est peut-être la chose la plus curieuse à ce sujet: que les dynamiques que les chercheurs étudient nous permettent de prédire que, loin d’être divisé en deux parties seulement, ce qui va se passer, c’est que Madagascar il deviendra de nombreuses îles de formes et de tailles différentes. Très lentement, oui: environ 7 millimètres par an. Mais qui sait si nous verrons des images comme celles qui arrivent régulièrement du Kenya?

Image | Roi Dimor