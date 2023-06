Mad Men est-il sur Netflix ? Où voir les 7 saisons de la série avec Jon Hamm

Pirelli Pneu - null - WINTER 210 SOTTOZERO SERIE 2 - Pirelli - 225-45-17-94-H

UtilisationLe pneu PIRELLI Winter 210 Sottozero Serie 2 est un pneu hiver Haute Performance, adapt aux berlines de moyenne et grosse cylindr e, et aux v hicules premium. Il sera tr s efficace d s que la temp rature passera sous les +7 C, et il sera appropri un usage r gulier dans les endroits fort enneigement ou verglac .Caract ristiquesLe pneu PIRELLI Winter 210 Sottozero Serie 2 vous permettra de profiter d'une conduite sportive tout en pr servant s curit et confort de conduite. Son profil asym trique se d crit en plusieurs zones distinctes et il est fabriqu partir d'un tout nouveau m lange de gomme ''Temperature Dynamic Compound'', pr vu pour les basses temp ratures.La zone interne poss de des rainures diagonales qui garantissent une bonne adh rence dans les courbes et r duisent le bruit de roulement, pour un meilleur confort, tout en permettant d'obtenir une bonne force de traction sur sol enneig .La zone centrale du PIRELLI Winter 210 Sottozero Serie 2 est dot e de rainures longitudinales pour l' vacuation de l'eau et de la neige fondue, tandis qu'elle poss de aussi 2 bandes optimis es pour rigidifier le pneu, afin d'am liorer la tenue de route sur les surfaces s ches.La bande de roulement est con ue partir de la technologie de lamelle I.B.S, qui optimise la surface de contact au sol, m me sur les routes abim es et irr guli res. Le PIRELLI Winter 210 Sottozero Serie 2 offre ainsi la meilleure adh rence et puissance de freinage possible, tout en gardant une excellente stabilit et une tenue de route toutes preuves.Points fortsCompromis entre sportivit , confort et s curit .M lange de gomme sp cial basses temp ratures. Force de traction sur sol enneig .Adh rence et puissance de freinage. Tenue de route toutes preuves.. Compromis entre sportivit , confort et s curit .M lange de gomme sp cial basses temp ratures.Adh rence et puissance de freinage.