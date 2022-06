Mad Max Prequel Furiosa révèle le synopsis officiel de l’intrigue

Warner Bros. a publié le synopsis officiel de l’intrigue pour Furiosarévélant de nouveaux détails sur le très attendu Mad Max: Fury Road préquelle. George Miller dirige Furiosa, avec Anya Taylor-Joy dans le rôle d’une version plus jeune du personnage principal, joué par Charlize Theron en 2015 Route de la fureur. Alors que Theron ou Tom Hardy ne sont pas impliqués dans Furiosa, quelques personnages de Route de la fureur, dont Immortan Joe et Bullet Farmer, apparaîtront dans le film. Le synopsis révèle que Furiosa est pris au piège d’une guerre entre Immortan Joe et un nouveau seigneur de guerre méchant, Dementus, qui aurait été joué par Chris Hemsworth.

« Alors que le monde s’effondre, la jeune Furiosa est arrachée au Green Place of Many Mothers et tombe entre les mains d’une grande horde de motards dirigée par le Warlord Dementus. Balayant le Wasteland, ils rencontrent la Citadelle présidée par The Immortan Joe. Tandis que les deux tyrans se font la guerre pour la domination, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves alors qu’elle met en place les moyens de retrouver le chemin du retour. »

Furiosa est actuellement en tournage dans le pays d’origine de Miller et Hemsworth, l’Australie, et serait le plus gros tournage de l’histoire du pays. Furiosa réunit la plupart de l’équipe créative oscarisée derrière le succès de 2015 Mad Max : Fury Road, bien qu’il soit regrettable que Tom Hardy et Charlize Theron ne reviennent pas, ni le personnage principal de la franchise, Max Rockatansky. Le réalisateur George Miller a également écrit le scénario de Furiosa avec Route de la fureur co-scénariste Nico Lathouris et servira également de producteur.

Bien que Furiosa est maintenant plusieurs semaines dans le tournage, nous n’avons pas encore reçu d’annonces de casting majeures. Jusqu’à présent, seule Anya Taylor-Joy (The Northman, The Queen’s Gambit), Chris Hemsworth (Thor : Amour et Tonnerre, Extraction), et Tom Burk (Mank, Les Mousquetaires) sont les nouveaux membres de la distribution confirmés pour Furiosa. Route de la fureur les acteurs Nathan Jones et Angus Sampson apparaîtront également dans Furiosareprenant leurs rôles de Rictus Erectus et de Mécanicien Organique.

Les détails du personnage sont également gardés secrets, mais Hemsworth jouerait un méchant, le Dr Dementus, décrit comme un homme « à couper le souffle » marqué par une profonde blessure au visage. Cela continue le bien-aimé Thor la série de rôles méchants de la star après l’avoir fait dans Mauvais temps à l’El Royale et ceux de Netflix Tête d’araignée.

George Miller décrit Furiosa comme une saga s’étalant sur plusieurs années

George Miller envisageait Mad Max: Fury Road comme une « séquence d’une longue poursuite » il y a des décennies, et c’est exactement ce que les téléspectateurs ont obtenu lorsque le film a fait ses débuts en 2015. Mais où Route de la fureur se déroule en quelques jours, Furiosa sera une histoire épique étalée sur plusieurs années. S’adressant à Deadline il y a quelques semaines, Miller a révélé que de Furiosa le tournage se déroulait comme prévu, contrairement à la production gênante de Route de la furie, et qu’il était ravi de retourner dans le monde dystopique de Mad Max.

« Je vous dirai comment ça se passe quand c’est fini, mais ça a bien commencé. Tout ce que je peux dire sur mon enthousiasme à l’idée de le faire, c’est que c’est vraiment excitant, car même si c’est certainement de ce monde de Fury Road , il y a aussi beaucoup de différences dont nous avons parlé. Encore une fois, c’est particulièrement familier. Et la plus grande différence est probablement la durée. Fury Road s’est déroulé sur trois jours et deux nuits et celui-ci sur 15 ans. Donc, c’est une saga. »

Furiosa devrait sortir le 24 mai 2024.