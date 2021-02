Mad Max: Junkie XL revient en préquelle de Furiosa

Junkie XL, nom d’artiste du compositeur Tom Holkenborg, a confirmé qu’il collaborera avec George Miller sur la bande originale du prequel de sa saga post-apocalyptique « Mad Max», Qui sera centré sur le caractère de Furieux. Le musicien aurait partagé quelques détails à ce sujet lors de sa récente apparition dans « Le film Junkee».

« Est en route. George et je travaille ensemble. Je travaille donc actuellement avec lui sur un autre film avant celui-là. » L’autre film auquel Holkenborg fait référence est « Trois mille ans de désir», Une romance fantastique épique avec Tilda Swinton et Idris Elba, qui se trouve dans le tournage en Australie.

Miller est co-scénariste et dirigera le film centré sur «Furieux« , Un personnage qui a été joué à l’origine par Charlize Theron dans le film sorti en 2016 et qui présentera désormais une interprétation dans sa version plus jeune par Anya Taylor-Joy. L’actrice aurait exprimé son enthousiasme à travailler avec ce personnage lors d’une participation au podcast Happy, triste confus.

«Le niveau d’engagement qui m’a précédé, je ferai de mon mieux pour l’égaler, et cela me rend très excité. Je suis tombé amoureux Furieux, La façon dont Charlize l’a introduit. Il a fait un travail incroyable et c’était tellement beau et je ne peux même pas penser à essayer de mettre sa place. Joie.

Peu de détails sur le film ont encore été présentés sauf qu’il mettra en vedette les acteurs Ahya Abdul-Mateen II Oui Chris Hemsworth, qui lors de l’annonce de son rôle dans le film présenterait une grande émotion en faisant partie d’une franchise avec laquelle il a grandi en regardant chacune de ses livraisons.

« Mad Max c’était un grand sommet et une énorme raison pour laquelle je me suis lancé dans le domaine de la narration. Le fait que j’aurai l’honneur non seulement d’être conduit par son visionnaire originel George Miller, mais aussi faire partie de l’histoire d’origine de Furieux c’est incroyablement excitant », écrivait-il Hemsworth sur ton compte Instagram.

« Mad Max: Fury Road«Était le retour de George Miller à la franchise après 35 ans, devenant Mel Gibson pour Tom Hardy Dans le rôle de Max Rockatansky. Le film rapporterait environ 374,7 millions de dollars au box-office mondial, en plus d’être candidat dans dix catégories de prix. Oscar, dont « Meilleur film » et « Meilleur réalisateur », réussissant à gagner six catégories de tétons.