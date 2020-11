Mad Max: Fury Road est l’un des plus grands jalons de l’action

George Miller nous a surpris il y a quelques années avec Mad Max: Fury Road, un important jalons des films cinématographiques dans le genre d’action qui ont réussi à raviver l’intérêt pour une franchise qui avait toujours été minoritaire. Pourquoi tant de gens sont tombés pour ce travail? Nous vous invitons à le voir de vos propres yeux si vous ne l’avez jamais fait auparavant ce soir à 22h30 à La Sexta.

C’est le meilleur film de George Miller

Disons que la saga n’a jamais attiré votre attention Mad Max: ce serait quelque chose d’assez cohérent, puisqu’il n’a jamais été une franchise faite pour le grand public, mais pour un secteur « culte » qui il a découvert dans ces films ce qu’étaient la dystopie et la science-fiction la plus terrestre. Mais Mad Max: Fury Road Ce n’est pas seulement un bon film d’action perpétuant l’héritage de cette saga qu’il a créé lui-même George Miller: c’est une perfection de cette formule, la rapprochant du plus dur et du plus sec «occidental».

Les les silences sont très importants dans le long métrage, car la solitude est une constante; mais aussi les poursuites, les dialogues et les personnages. Qu’en est-il de Furiosa, qui aura bientôt, espérons-le, son propre film! Parfois, le personnage que joue Charlize Theron a beaucoup plus de magnétisme et de proéminence que Tom Hardy.

Et finalement, la partie technique fait partie de celles qui suppriment le hoquet: surprenant, propre et efficace. Le montage est plein d’adrénaline, tandis que la photographie a suffisamment de personnalité pour se démarquer de la concurrence dans le genre. En bref: il faut voir Mad Max: Fury sur la route, et si tu peux, fais-le ce soir à 22h30 à La Sexta.

