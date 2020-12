"Mad Max: Fury Road"; Est-ce le meilleur film d’action de la décennie?

Il a fallu 34 ans avant que le public puisse profiter d’un nouvel épisode de la saga « Mad Max« Dans les cinémas, et George Miller, le réalisateur original de la saga, aurait mis toute sa passion et ses efforts pour réaliser ce qui, pour beaucoup, est désormais considéré comme l’un des meilleurs films d’action de la décennie.

Le film parviendrait à gagner les éloges de la critique spécialisée, du public et, accessoirement, des membres de la guilde des cinéastes, étant jusqu’à présent une référence sur la façon dont le cinéma d’action et la qualité cinématographique peuvent coexister dans une seule production.

Comme si ses dix nominations et ses six prix académiques n’étaient pas une preuve suffisante de sa qualité, voici une liste de raisons pour lesquelles l’héritage de cette production sera celui qui continuera à laisser sa marque sur le genre d’action pendant de nombreuses années à venir.

Son succès face aux risques qu’il représentait

Lors de sa création, la franchise de Mad Max c’était celui qui tenait toujours un statut culte parmi les cinéphiles rouges, même s’il était encore douteux que cette histoire parvienne à renouer avec le grand public.

Warner Bros Je n’accorderais pas seulement George Miller un budget de 150 millions de dollars, mais cela vous donnerait aussi une totale liberté de création pour réaliser votre vision. Ce qui a pu être pour beaucoup le théâtre d’une catastrophe financière, Meunier il savait construire l’histoire qu’il voulait raconter sans perdre le fil.

Un univers riche en détails

Le film original de 1979, malgré son petit budget, présenterait les fondations de l’univers post-apocalyptique dans lequel il habite Max Rockatansky, dont l’esthétique sera améliorée en 1981 avec «Le guerrier de la route». Et anuque « Au-delà du Thunderdome»A été quelque peu oublié par certains, a présenté un récit riche de sa propre mythologie et de personnages mémorables.

Cela montre clairement que chaque nouvelle livraison parvient à apporter quelque chose de nouveau à cet univers, et « Route de la fureur«Il y parvient en multipliant l’échelle de risque à la millionième puissance. Maintenant, Max doit affronter tout un empire.

Action exagérée amusante

Le film passe à un nouveau niveau en présentant Immortan Joe et son armée de Warboys, créant des antagonistes qui semblent avoir toute une culture et une religion construites autour du moteur V8 et les routes. Meunier fait un usage magistral des nouvelles technologies d’effets spéciaux pour créer un environnement qui pourrait même être poétique.

Les actions et interactions entre personnages peuvent sembler exagérées à première vue (et elles le sont), mais ce n’est qu’un élément de plus dans cet univers chaotique dans lequel la logique n’est plus une priorité et ne cherche qu’à faire partie de la caravane rapide qui voyager vers lui Valhalla.

Une histoire simple avec des personnages solides

Habituellement, lorsqu’un film a tendance à trop se concentrer sur la puissance visuelle de ses images, ses personnages et leur développement sont souvent négligés. Dans ce cas, malgré leur manque d’explication, ils ont une gamme complexe d’émotions qui peuvent être exprimées d’un simple geste ou d’un regard.

L’intrigue est aussi simple qu’une trahison par Imperator furieux (Charlize Theron) qui tente d’aider les épouses de son maître à fuir à la recherche d’une vie meilleure. À partir de là, le film se transforme en une poursuite incessante de deux heures dans le désert où chaque obstacle est un nouveau point de tension et de suspense pour le spectateur.

Le film ne ressemble certainement à rien de ce que nous avons vu auparavant, et nous reverrons sans aucun doute quelque chose de similaire dans longtemps. « Mad Max: Fury Road«C’est un film qui se démarque à une époque où les suites et les redémarrages tardifs ne cherchent qu’à imiter la formule de ses prédécesseurs.