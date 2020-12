Mad Max Furiosa: Le film d’Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth a déjà une date

‘Mad Max: Fury Road’ (2015) a réussi à être acclamé par la critique et le public pour avoir raconté une incroyable aventure post-apocalyptique, dirigée par George Miller, qui envisageait depuis un certain temps une éventuelle spin-off pour explorer les origines de ‘Furieux’, joué dans ce film mentionné par Charlize Theron. Début octobre, la présence de Anya Taylor-Joy, star de «Gambit de Dama», et maintenant nous avons plus de nouvelles officielles.

En plus de la nouvelle star de Netflix, ils seront également Chris Hemsworth, reconnu au cours de la dernière décennie pour son interprétation de «Thor» dans le Univers cinématographique Marvel, et Abdul-Mateen II, dont nous savons plus sur la série ‘Gardiens’ de HBO et pour être le méchant de ‘Aquaman’ (2018) de DC Comics.

Dans le film de 2015, ‘Furieux’ Elle avait plus de quarante ans, mais cette fois, nous la verrons dans la vingtaine. Nous l’avons rencontrée avec les cinq épouses d’Immortan Joe, et elle s’échappe pour une mission d’infiltration, mais il la découvre et commence une chasse à l’homme de certaines manières. Elle s’avère être une dirigeante qui ne baisse pas les bras, mais qui a aussi son côté chaleureux pour faire preuve d’empathie avec le public.







L’année de Warner Bros. ce n’était pas du tout bon, car il vient de trébucher sur la première de ‘Principe’ de Christopher Nolan et va de même avec ‘Wonder Woman 1984’, qui, selon eux, sera un nouvel échec. C’est pourquoi il a été décidé que en 2021, ils apporteront leurs grandes sorties au service de streaming HBO Max, causant des problèmes parmi les administrateurs.

+ Quand est sorti ‘Mad Max: Furiosa’?

Apparemment, ce long métrage n’est pas prévu pour l’amener sur la plate-forme HBO, puisque Warner Bros. a programmé sa date de sortie pour le 23 juin 2023.