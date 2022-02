Mad Max : Furiosa : distribution, intrigue, date de sortie et tout ce que nous savons

Cela fait sept ans que Mad Max: Fury Road a relancé la franchise emblématique de Mel Gibson avec Tom Hardy dans le rôle. L’énorme succès critique et commercial du film et son palmarès aux Oscars cette année-là, on a supposé que les films de Hardy engendreraient une franchise à part entière. Enfin, cet univers cinématographique post-apocalyptique s’élargira avec un film préquel, Furiosabasé sur le personnage Imperator Furiosa interprété par Charlize Theron dans le film de 2015.

Le film en est encore à ses toutes premières phases de développement. Pourtant, George Miller recrute activement des acteurs et façonne le scénario pour soutenir l’histoire d’origine du personnage qui a été introduit pour la première fois dans Route de la fureur. Alors que les premiers films ont toujours eu l’éponyme Max Rockatansky comme protagoniste, Furiosa fera le premier film de la franchise à avoir un protagoniste différent, mettant en vedette une histoire racontée du point de vue et de la perspective d’un personnage différent.

Voici tout ce que nous savons sur la prochaine Mad Max: Fury Road préquelle, Furiosa.

Qui est l’Imperator Furiosa ?





Imperator Furiosa était un nouveau personnage que George Miller a présenté dans Fury Road, et elle n’était pas apparue dans les films mettant en vedette Mel Gibson dans les années 80. Joué par Charlize Theron, Furiosa s’occupe de la logistique d’Immortan Joe et se révèle être sa véritable confidente. Elle s’est vu confier une puissante plate-forme de guerre blindée et commande une petite force de Joe’s War Boys. Cependant, plus tard dans le film, elle trahit Joe alors qu’elle est envoyée pour transporter du pétrole de Gas Town pour sauver les concubines de Joe et chercher et trouver Green Place, dont elle se souvient de son enfance. Sa lutte pour sauver les concubines de Joe et son alliance avec Max contre les forces de Joe alors qu’ils tentent d’atteindre Green Place est ce qui façonne toute l’histoire de Route de la fureur.





Le personnage de Furiosa dépeint les thèmes sous-jacents du féminisme, ainsi que l’esclavage, l’oppression, la stratification sociale et même la dégradation du climat. En dépit du fait que Route de la fureur était centré autour de Max Rockatansky de Tom Hardy, Furiosa de Theron devient le point de mire du film et celui qui construit les sous-textes de l’histoire de Miller. C’est Furiosa qui exécute les fondamentaux complexes du film, qui sont encore renforcés par l’impressionnante cinématographie et les effets visuels du film.

Qui est le nouveau visage de l’Imperator Furiosa ?





Le film, étant une préquelle, dépeindrait l’histoire d’une jeune Furiosa, expliquant son origine et racontant probablement comment elle s’est retrouvée dans l’armée d’esclaves et d’oppresseurs d’Immortan Joe. Plus tôt, Miller avait envisagé d’utiliser la technologie de vieillissement avec Theron essayant le rôle de Furiosa de 20 ans. L’idée était que Theron reprenne son rôle dans une apparence vieillie numériquement, de la même manière que Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci l’ont fait pour Martin Scorsese. L’Irlandais. Cependant, Miller a finalement abandonné l’idée et a décidé de refondre le rôle avec une actrice plus jeune, car Theron aurait été trop vieux pour assumer le rôle.





En octobre 2020, il a été confirmé qu’Anya Taylor-Joy jouera le rôle dans le film précédent. Taylor-Joy a récemment remporté un succès continu avec ses rôles acclamés dans Autumn de Wilde Emma et le succès de Netflix Le jeu de la reine. Taylor-Joy a reçu le Golden Globe Award de la meilleure actrice – mini-série ou téléfilm et Screen Actors Guild Award pour la performance exceptionnelle d’une actrice dans une mini-série ou un téléfilm.

Qu’est-ce que Mad Max : Furiosa Est à propos?





L’histoire et les détails de l’intrigue sont actuellement secrets, et Miller n’a pas révélé le synopsis principal de Furiosa. Cependant, l’histoire comporterait très certainement une histoire qui fera probablement allusion à la transition de Furiosa vers l’Imperator. Le cours de sa séparation d’avec sa famille et ses difficultés qui ont suivi (où elle perd également un bras pour être remplacé par un bras mécanique) feront très probablement partie de l’histoire. Son héritage issu du clan des femmes guerrières Vuvalini peut également faire partie de l’intrigue centrale du film.





Qui dirige le film ?





Le film est écrit pour l’écran par George Miller, qui sera également le réalisateur du film. Miller avait auparavant écrit le scénario de Furiosa pendant et juste après la production de Route de la fureur. En écrivant Route de la fureur, Miller a déclaré qu’il avait préparé de nombreuses histoires pour d’autres personnages du film et qu’un scénario à part entière centré sur Furiosa était toujours en magasin depuis le début. En fait, avant Route de la fureur est entré dans le tournage, Miller avait un scénario prêt pour la préquelle, qui a également été lu par l’actrice Rosie Huntington-Whiteley. L’actrice, qui jouait Angharad dans Route de la furie, mentionné,

je dois le lire [the script] quand j’ai été casté. C’est du génie. Je me suis toujours demandé si ce film allait se faire.

Le co-scénariste Nick Lathouris co-écrit le film avec Miller. Outre ces deux-là, toute l’équipe primée de Route de la fureur est ramené pour faire Furiosa. Le concepteur de production Colin Gibson, le mixeur sonore Ben Osmo, la maquilleuse Lesley Vanderwalt et la monteuse Margaret Sixel reviennent tous pour reprendre leurs rôles créatifs respectifs dans la production du film. Tous ces membres de l’équipe ont remporté l’Oscar dans leurs catégories respectives pour leur travail sur Route de la Fureur. Le directeur de la photographie John Seale revient également pour tenir sa promesse de sortir de sa retraite exclusivement pour George Miller.





Qui d’autre est dans Furiosa?

Bien qu’aucun rôle de personnage spécifique n’ait été révélé qui ferait partie de l’histoire, Miller a commencé à former une équipe d’acteurs talentueux pour s’adapter au casting. L’ajout le plus notable est Chris Hemsworth, célèbre pour avoir interprété Thor dans Univers cinématographique Marvel. Hemsworth a confirmé son casting via Instagram, partageant sa joie et son enthousiasme et promettant d’honorer l’héritage de Mad Max films. On suppose que Hemsworth pourrait incarner le principal antagoniste du film.

Le même message a également confirmé que Yahya Abdul-Mateen II est casté dans le film. L’acteur est célèbre pour ses performances acclamées dans Aquaman et Le procès de Chicago 7. Il a récemment été vu dans le très attendu Les résurrections matricielles. Cependant, Mateen a ensuite quitté le film, créant une ouverture pour qu’un autre acteur se joigne à lui. Tom Burke, qui s’est fait connaître pour son rôle d’Orson Welles dans David Fincher homme et célèbre pour son rôle dans Les Mousquetaires, est jeté dans ce rôle non divulgué.

Où est-ce que Furiosa Se dérouler dans la chronologie ?





La chronologie de Mad Max films a fait l’objet de débats constants. Comme il y avait un écart considérable entre les dates de sortie de Route de la fureur et Mad Max : Au-delà de Thunderdomeon ne sait pas comment ces films sont interconnectés. Route de la fureur est surtout considéré comme une revisite de cette franchise. Pourtant, étant donné que Max est décrit comme un peu blasé et fatigué dans Route de la fureur par rapport à son prédécesseur, on peut affirmer que le film pourrait se dérouler dans les dernières années de la vie de Max; cependant, cela ne peut pas être définitivement confirmé.

Furiosa serait dans la même chronologie dans laquelle Route de la fureur existe. C’est une préquelle directe dudit film, et le personnage Imperator Furiosa ne faisait pas partie de Mel Gibson Mad Max Trilogie. Donc, quel que soit le lien qu’il établit, il se rapporterait directement aux événements dont nous avons été témoins dans Route de la fureur. Cependant, si l’on considère que tous ces films font partie de la même continuité et puisque Miller a créé une vaste trame de fond pour le personnage de Furiosa, on peut espérer quelques références de personnages et d’intrigues aux films originaux de la franchise. On dit que cela s’étendra sur plusieurs années dans la chronologie, ce qui pourrait éclaircir l’état des événements dans ce monde post-apocalyptique.

Furiosa est très certainement le même personnage que Theron a joué dans Route de la fureur, on peut donc espérer une référence à Max dans le film, ainsi qu’à Immortan Joe. Que Miller relie profondément les points entre les films ou le laisse à l’interprétation du public serait connu une fois que le film arrivera dans les salles.

Furiosa n’a pas encore de date de sortie. Actuellement, George Miller termine Idris Elba-starrer Trois mille ans de nostalgie et ne commencera son travail que sur Mad Max préquelle après ça. Cela dit, il pourrait commencer la production en mars 2022. Compte tenu du calendrier provisoire, Miller envisageait une sortie en juin 2023 plus tôt pour le film. Cependant, il a maintenant été reporté au 24 mai 2024.

Avenir de Furiosa?





Miller a également écrit des brouillons pour deux suites à Route de la fureurmais le les projets n’ont jamais démarré en raison de problèmes de paiement entre Miller et Warner Bros. Un titre provisoire de la suite a également été annoncé à l’époque – Mad Max : le désert. On ne sait pas quel sera l’avenir du Mad Max la franchise serait après Furiosa. toutefois, cette série de films en particulier n’a pas manqué de toujours étonner les téléspectateurs même après des années d’attente pour une suite. Peut-être verrons-nous Charlize Theron assumer à nouveau le rôle si une suite à la franchise en cours se produit un jour.





