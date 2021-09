Mad Max a retardé sa première

La différence entre le premier film de Mad Max, sorti en 1979 avec un Mel Gibson pas si connu, et celui qui est sorti en 2015, Mad Max : Fury Road, c’est catastrophique. Au-delà duquel des films de la saga est le meilleur, le budget qu’il avait Georges meunier faire son dernier film dans la franchise était immense. On estime qu’il a dépensé entre 150 et 185 millions de dollars pour réaliser ce film qu’il a distribué Photos de Warner Bros..







Le film dirigé par Charlize Theron et avec la participation de Tom Hardy c’est devenu un franc succès pour une franchise qui était peut-être considérée comme plus cultivée. Le studio a donc donné son feu vert à un nouveau film de Mad Max. Le casting sera dirigé par Anya Taylor-Joie, de grand cadeau grâce à des spectacles comme Gambit de la dame, et Chris Hemsworth. Théron, quant à lui, ne sera pas et sera Taylor-joie celui en charge de l’interprétation Furieux dans cette préquelle.

Le film devait sortir en juin 2023, mais aujourd’hui, il a été confirmé que les fans de Mad Max et ceux qui suivent tout ce qu’il fait Anya Taylor-Joie ils devront attendre encore un peu. Le prequel est passé du 23 juin 2023 au 24 mai 2024. Près d’un an de retard pour cette fiction qui aura aussi dans son casting l’une des figures du moment, avec des pas de Veilleurs et Bonbon, Yahya Abdul-Mateen II.

Anya Taylor-Joy sera Furiosa. (Getty)



Furieux, le titre que ce nouveau film de Max max, sera le film le plus cher de l’histoire de l’industrie cinématographique australienne. Il aurait un budget de 350 millions de dollars australiens (équivalent à près de 260 millions de dollars américains) et emploierait 850 personnes. Le tournage commencera l’année prochaine dans le sud du Pays de Galles, basé sur une histoire écrite par lui-même. Meunier.

La perte d’une des figures de Mad Max

Le 2 décembre de l’année dernière, les fans de Mad Max ils ont reçu la triste nouvelle qu’un des personnages de la saga était décédé. Hugh Keays-Byrne, qui dans le premier film a joué Tocutter et en Route de la fureur il a été Immortelle Joe, est décédé à l’âge de 73 ans. L’acteur avait confirmé qu’il avait un contrat pour jouer dans deux films de plus que Mad Max.

Immortan Joe est devenu une icône de la saga. (Hugh Keays-Byrne)



Avec le départ de l’acteur australien, la saga a perdu l’un de ses méchants préférés et grands collaborateurs de Georges Miller. Il n’avait pas fait partie des deuxième et troisième films de la saga car il s’était disputé avec le réalisateur, mais les vidéos du tournage de Route de la fureur Ils se montrent très heureux d’être revenu dans cette franchise australienne emblématique.