Mad Max 5 est toujours en préparation, déclare le réalisateur George Miller

Mad Max: Fury Road le réalisateur George Miller a fait le point sur le développement d’une suite. S’adressant à Variety, Miller a révélé qu’il avait une histoire en tête pour Fou Max 5 (actuellement intitulé Mad Max : le désert), même s’il reste encore beaucoup de travail à faire avant que Max Rockatansky ne reparte.

« Nous avons une autre histoire, mais elle n’a pas encore complètement évolué. On verra plus loin dans la chaîne.

Sorti en 2015, Mad Max: Fury Road a relancé la franchise emblématique de George Miller, envoyant le personnage titulaire alors qu’il s’associe à l’Imperator Furiosa de Charlize Theron pour fuir le chef culte Immortan Joe et son armée dans un camion-citerne blindé. Le film est composé presque exclusivement d’une longue bataille sur la route, avec des séquences d’action et la vision vibrante de Miller d’un avenir post-apocalyptique. Mad Max: Fury Road plusieurs Oscars.

À l’heure actuelle, il ne semble pas que Miller sache quand Fou Max 5 verra le jour, mais il est au moins prometteur d’entendre que le projet est encore en gestation quelque part dans son esprit brillant. On ne sait pas quelle serait l’histoire, ou si Tom Hardy reviendrait dans le rôle de Max, bien que l’acteur ait révélé à l’époque qu’il était attaché à jouer dans trois autres Mad Max films. Quant à l’histoire, il est probable que Mad Max : le désert verrait le Road Warrior explorer davantage le monde désolé dans lequel il habite maintenant.

George Miller tourne actuellement Mad Max: Fury Road Prequel, Furiosa





Tandis que Fou Max 5 Il est peu probable qu’il arrive sur grand écran de sitôt, George Miller reviendra dans la franchise avec le prochain Route de la fureur préquelle, Furiosa. Comme vous pouvez sans doute en tirer le titre, Furiosa explorera les premières années d’Imperator Furiosa, avec L’homme du nord La star Anya Taylor-Joy devrait reprendre le rôle de Charlize Theron.

Contrairement à Mad Max: Fury Roadqui se déroule sur une très courte période de temps, Furiosa sera épique dans sa portée. « Je vous dirai comment ça se passe quand ce sera fini, mais ça a bien commencé », a récemment déclaré George Miller. « Tout ce que je peux dire sur mon enthousiasme à l’idée de le faire, c’est que c’est vraiment excitant, car même s’il s’agit certainement de ce monde de Fury Road, il y a aussi beaucoup de différences dont nous avons parlé. Encore une fois, c’est particulièrement familier. Et la plus grande différence est probablement la durée. Fury Road s’est déroulé sur trois jours et deux nuits et celui-ci s’est déroulé sur 15 ans. Donc, c’est une saga.

Furiosa jouera également Thor : l’amour et le tonnerre Chris Hemsworth, avec le héros Marvel prêt à jouer « contre type » en tant que méchant de la pièce. homme la star Tom Burke a également été choisie pour un rôle non spécifié, succédant à Aquaman étoile Yahya Abdul-Mateen II.

Filmer sur Furiosa est actuellement en cours en Australie, avec Furiosa sortie prévue le 24 mai 2024. En espérant que nous n’attendrons pas trop longtemps pour Fou Max 5…





