Mad Maggie est le nouveau personnage d’Apex Legends dans sa 12e saison

légendes de l'apex se renouvelle à nouveau avec sa 12e saison apportant avec elle de nouveaux changements à sa carte Olympe et un nouveau personnage. Pour fêter le lancement, Arts électroniques Oui Divertissement de réapparition, a publié la bande-annonce du lancement de la saison, qui sera disponible à partir du 8 février. Dans cette mise à jour, Apex accueille Maggie follela nouvelle légende guerrière des terres sauvages, qui doit se battre pour rester en vie après avoir été condamnée à mort au combat dans les jeux Apex.







Bien que ses capacités n’aient pas encore été partagées en détail, la nouvelle bande-annonce donne quelques petits indices de ce à quoi on peut s’attendre, comme une sorte de pistolet qui neutralise les ennemis avec des explosions, ou la capacité physique de Maggie à résister aux coups de ses adversaires. .

Le nouveau personnage n’est pas la première fois vu dans Apex Legends, car dans la vidéo d’introduction de fusionnépersonnage vedette et protagoniste de la huitième saison du jeu Respawn, il était possible de voir qu’ils entretenaient une relation amicale qui s’est transformée au fil du temps en une rivalité ennemie, puisque Maggie était la cause de la perte du bras de Fuse, ainsi que de la explosion de la carte de Kings Canyon.

La prochaine bande-annonce de gameplay arrivera le lundi 31 février prochain ou le mardi 1er février, avant la sortie officielle de la mise à jour le 8 février. Defiance, le nom que portera la nouvelle saison, en plus d’amener le nouveau personnage, Mad Maggie, qui retrouvera Fuse après sa tentative de meurtre, apportera également un nouveau mode de jeu pour une durée limitée. Ainsi que les changements de carte présentés avec Horizon, Olympus.

N’oubliez pas que la saison 12, qui s’appelle Resistance, devrait être lancée le 8 février à PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Apex Legends est disponible gratuitement sur toutes ces plateformes.