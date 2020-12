Mad Devils apporte une expérience infernale de la Seconde Guerre mondiale à la vapeur l’année prochaine

Du développeur canadien, Itzy Interactive est une expérience infernale de tir à deux bâtons de la Seconde Guerre mondiale. Diables fous présente aux joueurs une expérience coopérative qui plonge dans les profondeurs de l’enfer sur le champ de bataille de l’une des guerres les plus reconnaissables de l’histoire. Dirigez une escouade de troupes d’élite en mission pour empêcher l’ennemi d’invoquer une armée de démons contre les Alliés.

C’est un titre unique qui apporte une nouvelle définition à une expérience de balle-enfer. Combattez à travers des vagues d’ennemis, fermez le portail des démons de l’autre côté et sauvez le monde entier. Ce titre est un thème de guerre fort mélangé à un aspect religieux qui montrera la brutalité de la guerre à travers une lentille unique.

Tout simplement, Diables fous est un jeu de tir d’arcade situé dans un décor de la Seconde Guerre mondiale qui suit les voyages d’une unité des forces spéciales alliées. Ce groupe spécial de soldats chasse les occultistes nazis, mais ils sont ensuite trahis et sont ressuscités en tant que démons de l’autre côté. Avec l’enfer tout autour d’eux, ces soldats font la seule chose qu’ils savent faire: leur travail.

Ce titre explore un monde unique et artistique plein de feu, de flammes, de soufre et de mal. Coincé dans le monde souterrain, le Diables fous Regroupez-vous et décidez que la seule façon de sauver leurs alliés est de fermer la porte de l’enfer de l’autre côté.

Avec une mission en tête, ces six troupes des forces spéciales doivent explorer l’au-delà et retrouver leurs camarades disparus. Une fois que l’équipe est assemblée, ils doivent utiliser leurs nouvelles capacités démoniaques pour combattre le feu par le feu et faire tomber le plan nazi qui sauve le monde une fois pour toutes.

En voyageant à travers l’enfer, vous pouvez trouver de nouvelles armes, capacités et plus encore, créant une armée incassable que même l’armée nazie ne peut pas résister. Collectez des cristaux démoniaques à travers le pays et apprenez à utiliser vos pouvoirs pour provoquer des niveaux incroyables de violence et de chaos.

Explorez les nombreux domaines de l’enfer qui montrent l’imagination dans le monde de l’au-delà. Alors que certaines zones sont toujours en feu, d’autres sont couvertes de plantes, gelées par l’hiver ou simplement enfermées dans une prison de leur propre esprit. Le paysage diversifié donne un nouveau regard sur les fosses de la damnation.

Explorez une légion d’enfer remplie de morts-vivants, de démons et de nazis. Tuez tout, profitez de la riche histoire et explorez les opportunités de rétribution infernale dans ce titre unique et passionnant. C’est un titre sombre avec une cible plutôt directe.

Diables fous peut ne pas convenir à tous les publics. Le jeu contrôle le contenu mature qui comprend la violence, des représentations de l’enfer et de nombreux autres éléments qui peuvent ne pas être bons pour un public plus jeune.

Les fans intéressés peuvent trouver Diables fous sur Vapeur. Le jeu devrait sortir au deuxième trimestre de 2021, il y a donc un peu d’attente avant la sortie complète du titre.