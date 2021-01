Mad Catz annonce une nouvelle souris de jeu RAT DWS Wireless avec jusqu’à 300 heures d’autonomie

Tendance FP08 janv.2021 15:51:09 IST

La société de matériel de jeu Mad Catz Global Limited a annoncé une nouvelle souris de jeu appelée la souris de jeu RAT DWS. L’appareil sans fil de la série Mad Catz RAT est équipé d’un interrupteur mécanique Dakota hyper-réactif de 2ms ainsi que d’accessoires diversifiés et d’un capteur haut de gamme 16K. Selon une déclaration de l’entreprise, l’appareil est capable d’atteindre des performances, une capacité de suivi et une longévité ultimes. La société déclare en outre que la RAT DWS est l’une des souris de jeu sans fil les plus personnalisables du marché et que les accessoires modulaires supplémentaires facilitent la manœuvre des joueurs pendant les jeux.

La souris dispose d’un repose-poignets réglable et de repose-doigt interchangeables qui peuvent s’adapter à toutes les tailles de main et à tous les styles de prise possibles. Selon la société, les multiples repose-doigt facilitent la friction de la poignée et empêchent les joueurs d’avoir de longues heures d’expérience de jeu inconfortable.

La société déclare qu’avec le logiciel Mad Catz, les joueurs peuvent configurer divers raccourcis clavier et macros avancés sur chacun des 14 boutons sur 4 profils intégrés permettant de maîtriser chaque sort magique ou compétence de mêlée dans le combat.

La société a également révélé que, puisque RAT DWS est la première souris sans fil à intégrer le commutateur mécanique Dakota, elle adopte une nouvelle technologie de détection de signal. Cette technologie permet une réponse instantanée de l’un des deux points de contact. Selon l’entreprise, la technologie accélère le temps de réponse du commutateur à seulement 2 millisecondes.

Le RAT DWS est également équipé de connexions sans fil bimode – 2,4 GHz et Bluetooth 5.0. Le mode sans fil 2,4 GHz permet aux joueurs d’accéder à une réponse rapide de 1 ms. D’autre part, le mode Bluetooth à faible latence peut durer jusqu’à 300 heures avec seulement une pile AA

Le Mad Catz RAT DWS sera disponible à partir de début février 2021.

.

