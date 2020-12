Macron s’engage à protéger la liberté de la presse après les manifestations contre la loi sur la sécurité

PARIS, 4 déc. (DPA / EP) –

Le président français, Emmanuel Macron, a réitéré son attachement à la liberté de presse et de réunion après les vives manifestations du week-end dernier contre le projet de loi global sur la sécurité qui limite la possibilité de capturer des images des forces de sécurité. en action.

« Les libertés sont-elles vraiment restreintes en France. Oui, en ce qui concerne la pandémie, mais le reste est un gros mensonge, nous ne sommes ni la Hongrie ni la Turquie », a-t-il déclaré dans une interview au magazine « Brut ».

En ce sens, le président a accepté de partager l’objectif de l’article 24 controversé, qui se réfère précisément à la capture d’images de l’action policière. « Je pense qu’il est nécessaire d’améliorer la protection des policiers, mais pas au prix de restreindre les libertés », a-t-il expliqué.

Si la nouvelle loi est approuvée, la publication d’images des forces de l’ordre « dans le but de nuire au bien-être physique ou mental des agents » pourrait être sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu’à 45 000 euros et un an de prison.

Les critiques de la loi sur la sécurité mondiale ont conduit le chef de La República en Marcha (LREM) à l’Assemblée nationale, l’ancien ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, a annoncé que son parti et les groupes apparentés proposeront « une nouvelle rédaction complète de l’article 24 « , qui inclut les restrictions sur la prise d’images.

En ce sens, il a dit qu’il « prenait acte » du « malentendu » qui s’est répandu dans l’opinion publique, ainsi qu’au sein des associations de journalistes. « En tant que législateurs, nous devons être les garants des libertés et des droits fondamentaux, au premier niveau desquels se trouvent, évidemment, la liberté d’expression et la liberté de la presse », a-t-il déclaré.

