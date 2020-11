Macron, Merkel et Kurz évoquent les préoccupations liées au terrorisme lors d’une vidéoconférence avec Von der Leyen et Michel

BRUXELLES, 9 nov. () –

La France et l’Autriche porteront mardi leur inquiétude face à la menace terroriste au débat européen, lors d’une visioconférence que leurs dirigeants, le président Emmanuel Macron et le chancelier Sebastian Kurz, organiseront avec le président du Conseil européen, Charles Michel; la chef de l’exécutif communautaire, Ursula von der Leyen; et la chancelière allemande et présidente de l’UE, Angela Merkel.

L’objectif est de discuter de la « réponse européenne à la menace terroriste », selon des sources diplomatiques européennes ont indiqué à Europa Press, lors d’une réunion programmée profitant du fait que Kurz se rend à Paris ce mardi pour rencontrer Macron.

La France et l’Autriche ont été les cibles les plus récentes d’attentats terroristes dans l’Union européenne, après qu’en moins d’un mois au moins trois attentats ont été enregistrés en territoire gaulois, dont le meurtre la semaine dernière de trois personnes dans la cathédrale de Nice Et, la semaine dernière également, une attaque à divers endroits à Vienne a fait quatre morts et de nombreux blessés.

La réunion des dirigeants européens dans un format réduit aura également lieu quelques jours avant que les 27 ministres de l’Intérieur analysent également la situation lors de la réunion qu’ils organiseront par visioconférence vendredi prochain.

L’ordre du jour des ministres prévoit une discussion sur la manière de « restreindre davantage » les efforts conjoints des États membres pour lutter contre le terrorisme, ont expliqué des sources européennes, par exemple pour continuer à progresser sur la manière de lutter contre la radicalisation, d’arrêter sa propagation sur Internet et améliorer l’échange d’informations sur le risque terroriste.

