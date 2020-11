Macron dit que Condé a organisé le référendum constitutionnel « uniquement pour pouvoir rester au pouvoir » en Guinée

, 20 nov. () –

Le président de la France, Emmanuel Macron, a déclaré vendredi que son homologue guinéen, Alpha Condé, avait organisé le référendum constitutionnel qui s’est tenu en février « seulement pour pouvoir rester au pouvoir », après avoir obtenu un troisième mandat controversé aux élections. 18 octobre.

Condé est arrivé au pouvoir en 2010 après des décennies en tant que chef de l’opposition sous la dictature de Lansana Conté et, pour briguer un troisième mandat, un amendement constitutionnel approuvé cette année lors d’un référendum a été réalisé au milieu d’un boycott de l’opposition, qui a fait valoir que le président Elle cherchait ainsi à dépasser la limite fixée dans la Magna Carta.

Macron a indiqué dans une interview au journal «Jeune Afrique» que pour cette raison il n’a pas formellement félicité Condé et a souligné que la situation dans le pays africain «est grave», après que l’opposition a dénoncé la fraude électorale.

« La France n’a pas à donner de leçons. Notre rôle est de défendre l’intérêt et la force d’un modèle démocratique dans un continent plus jeune. L’Afrique a intérêt à construire les règles, voies et moyens d’élections démocratiques, régulières et transparentes », a-t-il déclaré. défendu.

Ainsi, il a fait valoir que «l’alternance permet de respirer» et «est le meilleur moyen de permettre l’inclusion dans la vie politique et de lutter contre la corruption». « Ce ne sont pas des leçons, c’est avoir du sens », a-t-il souligné, avant de reconnaître qu’en France il n’y a pas de limitation du nombre de mandats, selon le portail d’information Guinée News.

Macron a différencié l’affaire Condé de la situation en Côte d’Ivoire, où le président, Alassane Ouattara, a également obtenu un troisième mandat controversé lors des élections tenues le 31 octobre sur fond de plaintes de l’opposition.

Le président français a rappelé que Ouattara avait annoncé qu’il ne se présenterait pas aux urnes et qu’il n’avait changé d’avis qu’après la mort subite en juillet du Premier ministre et candidat du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. « Je peux honnêtement dire qu’il ne voulait pas briguer un troisième mandat », a-t-il conclu.

RÉACTIONS D’OPPOSITION

En réponse, le principal candidat de l’opposition à la présidence guinéenne, Cellou Dalein Diallo, a souligné que « Macron admet que Condé a organisé le changement de Constitution dans le seul objectif de rester au pouvoir ».

« La France reconnaît la gravité de la situation en Guinée. Merci de soutenir la démocratie », a souligné le candidat de l’opposition Union des forces démocratiques de Guinée (UFGD) à travers un message sur son compte sur le réseau social Twitter.

De même, les déclarations de Macron ont été applaudies par le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC), qui a une nouvelle fois dénoncé le « coup d’État civil » de Condé en Guinée et souligné que Paris a ainsi misé « sur alternance démocratique et respect de la Constitution du pays « .

« Cette position prise par le président français confirme la justice du combat que mène le peuple guinéen depuis avril 2019 pour le respect de l’ordre constitutionnel et la préservation des avancées démocratiques », a-t-il soutenu, avant de demander qu’il soit poursuivre « la lutte » contre le troisième mandat de Condé, comme l’a recueilli le portail Media Guinée.

La Cour constitutionnelle de Guinée a ratifié la victoire de Condé le 7 novembre, qui a obtenu 59,5% des voix, selon les résultats officiels, contre les 33,5% obtenus par Diallo, qui s’est proclamé vainqueur le 19 novembre. Octobre s’assurant qu’il avait plus de 50 pour cent des bulletins de vote.

Au total, onze candidats à la présidentielle – tous, à l’exception de Condé – ont affirmé fin octobre que les résultats annoncés par la commission électorale « ne correspondaient pas à ce qui s’est passé lors des urnes » et plusieurs d’entre eux, dont le sien Diallo, a présenté des recours devant la Cour constitutionnelle.

Les élections ont été marquées par une montée des tensions autour de la candidature de Condé à un troisième mandat, ce qui a provoqué des manifestations depuis octobre 2019 réprimées par les forces de sécurité. L’exécutif a estimé le nombre de morts dans les incidents violents du 5 novembre à 20 depuis la tenue des élections.

