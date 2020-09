Macron assure que la France “sera toujours du côté du peuple libanais”

Rend la fourniture d’une aide internationale à long terme subordonnée à la mise en œuvre de réformes majeures

BEYROUTH, 1 septembre (DPA / EP) –

Le président français Emmanuel Macron a souligné mardi que la France “sera toujours du côté du peuple libanais”, tout en mettant en avant les valeurs de liberté, de dialogue et de coexistence au pays des cèdres.

“Je le dis au nom des Français: nous serons toujours du côté du peuple libanais”, a déclaré mardi le président français, dans un message posté sur Twitter, lors de sa visite officielle au Liban. «La liberté, le dialogue et la coexistence sont les valeurs de toute une vie du Liban», a déclaré le dirigeant français, après avoir planté un cèdre dans une forêt au nord de Beyrouth pour commémorer le centenaire de la création du Liban. Macron a souligné que le Liban “renaîtra”.

Le message du président français intervient après l’explosion brutale du port de Beyrouth le 4 août, qui a fait plus de 180 morts et plus de 6 000 blessés et plus de 300 000 déplacés.

Depuis la scène de l’explosion à Beyrouth, le président français a clairement indiqué que le Liban devait mener une série de réformes dans des domaines tels que les marchés publics, la justice, le système bancaire ou encore l’approvisionnement en électricité.

De plus, il a dénoncé la corruption dans le secteur de l’énergie et dans d’autres secteurs, après plusieurs mois de coupures de courant au Liban. “Tout est prêt mais une volonté politique est nécessaire”, a-t-il déclaré. Macron a indiqué qu’il mettait son “poids politique” en faveur d’un programme de réforme qui aura son premier jalon en octobre et qui aura un mécanisme de suivi. “

À cet égard, il a souligné que l’aide internationale à long terme ne sera pas fournie au Liban si le processus de réforme n’est pas en cours en octobre. Dans ce processus, il a souligné que la nomination de l’ambassadeur du Liban en Allemagne, Mustafa Adib, comme nouveau chef du gouvernement est “la première étape de la phase suivante”.

Macron a déclaré que les réformes pourraient conduire à des élections dans “six à 12 mois, ce qui révélera la colère du peuple et apportera une nouvelle réalité si le peuple le souhaite”.

Le magazine Politico a rapporté que Macron a évoqué la possibilité d’imposer des sanctions contre les autorités libanaises si elles ne mettent pas en œuvre des réformes majeures.

L’explosion du 4 août à Beyrouth est survenue à un moment où le Liban fait face à sa pire crise économique depuis la fin de la guerre civile en 1990. Macron, lors de sa deuxième visite au Liban depuis l’explosion, s’est également rendu sur les lieux de l’explosion. et a rencontré des représentants d’agences humanitaires.

Le président français doit rencontrer ce mardi le président libanais, Michel Aoun, et des représentants des différents partis politiques libanais. Le Liban célèbre le centenaire de la création du soi-disant Grand Liban, proclamé par la France coloniale en 1920, après la Première Guerre mondiale. Le pays des cèdres est devenu indépendant de la France en 1943.

