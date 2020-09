Macron arrive en Irak pour rencontrer de hauts responsables irakiens après son passage au Liban

MONTBLANC Explorer - Baume Après Rasage 150ml

Une invitation à l'aventure avec un flacon représentant les deux hémisphères terrestres et ses multiples horizons rencontrés pendant ce voyage. En son fond, l'emblème Montblanc représente les six glaciers des plus hauts sommets d'Europe. Cette Eau de Parfum boisée aromatique cuirée peu conventionnelle,