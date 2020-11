macOS Big Sur serait censé casser les anciens MacBook

De nombreux propriétaires de modèles de MacBook Pro de 2013 et 2014 signalent que leurs appareils ont été détruits par la mise à jour de macOS Big Sur. Ces appareils sont les plus anciens MacBook compatibles.

La mise à jour de macOS Big Sur rend les ordinateurs portables MacBook Pro des séries fin 2013 et mi-2014 inutilisables, rapportent plusieurs utilisateurs. Des personnes concernées ont été signalées sur Reddit, dans les communautés d’assistance Apple et sur le forum MacRumors. Apparemment, le problème est répandu, écrit MacRumors.

Les MacBook se figent lorsque l’image est noire

Selon les utilisateurs, leur MacBook Pro reste bloqué avec une image noire pendant le processus de mise à jour. Il n’y a aucun moyen de dépasser l’image noire, même avec des combinaisons de touches pour le mode sans échec et la récupération Internet. Apparemment, de nombreux utilisateurs sont affectés par les appareils, mais on ne sait pas si le problème se produit avec tous les modèles de la série mentionnée.

Ne mettez pas à jour les MacBook concernés au début

Selon un commentateur du forum Reddit, Apple a recommandé d’envoyer l’appareil en réparation. Un commentateur du forum d’assistance Apple a déclaré que les ingénieurs d’Apple avaient été informés du problème. On ne sait toujours pas ce qui en est la cause. Il n’y a pas non plus d’informations sur une mise à jour réparée ou un correctif pour les appareils défectueux. Les propriétaires d’un MacBook Pro des séries fin 2013 et mi-2014 devraient initialement renoncer à une mise à jour de macOS Big Sur.