MacOS 11 Big Sur: principales nouvelles, appareils compatibles et comment mettre à jour

Nous avons déjà avec nous la dernière version de macOS, le système d’exploitation de bureau de la société pour Mac. Son nom complet est macOS 11 Big Sur, et se distingue par la réception la plus grande refonte du look en plus de 10 ans. MacOS aura un aspect différent, plus unifié et plus proche du langage de conception qu’iOS et iPadOS suivent, et vous pouvez même commencer à exécuter vos applications de manière native sur certains modèles de Mac.

Par conséquent, nous allons profiter de ce lancement qui commence à arriver aujourd’hui, 12 novembre 2020, pour revoir quelles sont toutes les nouvelles que les utilisateurs de macOS recevront avec cette nouvelle mise à jour. Nous partagerons également avec vous la liste des appareils compatibles, et nous terminerons en vous expliquant brièvement comment effectuer la mise à jour sur votre Mac.

Nouveautés de macOS 11 Big Sur

Commençons par la liste complète avec toutes les nouvelles que le nouveau système d’exploitation d’Apple nous apporte. Démarquez-vous avant tout la refonte complète de macOS, en vous rapprochant tellement d’iOS et d’iPadOS que vous pouvez même commencer à exécuter vos applications de manière native.

Refonte complète qui le rapproche d’iOS: Si Apple a décidé que macOS abandonnerait le numéro 10 (la version précédente était 10.5) pour 11, c’est parce qu’il y a des changements très notables. Et le premier est la plus grande refonte du système d’exploitation depuis plus d’une décennie. Éliminez les éléments inutiles et unifiez les interfaces dans tout le système, avec des couches translucides, des coins arrondis et des éléments plus volumineux. Le design ressemblera à celui d’iOS et d’iPadOS dans certains de ses éléments, que nous allons maintenant vous mentionner.

Modifications rapides dans la barre de menus : Une interface avec des changements rapides pour le WiFi, le Bluetooth, la luminosité et le volume de l’écran a été ajoutée à la barre de menu, tout comme le centre de contrôle d’iOS et d’iPadOS. C’est l’un des changements esthétiques reçus.

: Une interface avec des changements rapides pour le WiFi, le Bluetooth, la luminosité et le volume de l’écran a été ajoutée à la barre de menu, tout comme le centre de contrôle d’iOS et d’iPadOS. C’est l’un des changements esthétiques reçus. Refonte du centre de notification : Une refonte complète, en ajoutant des notifications interactives et une interface utilisateur transparente. Un système de widgets comme celui d’iOS 14 a également été ajouté, personnalisable et où vous pouvez voir plus d’informations.

: Une refonte complète, en ajoutant des notifications interactives et une interface utilisateur transparente. Un système de widgets comme celui d’iOS 14 a également été ajouté, personnalisable et où vous pouvez voir plus d’informations. Prise en charge des processeurs Apple : Apple a ses propres nouveaux processeurs pour Mac, le M1 et macOS 11 Big Sur est la première version du système d’exploitation conçue pour en tirer le meilleur parti. Remarquez que macOS prendra toujours en charge les Mac équipés de puces Intel «pour les années à venir».

: Apple a ses propres nouveaux processeurs pour Mac, le M1 et macOS 11 Big Sur est la première version du système d’exploitation conçue pour en tirer le meilleur parti. Remarquez que macOS prendra toujours en charge les Mac équipés de puces Intel «pour les années à venir». Prise en charge des applications iOS et iPadOS : MacOS Big Sur pourra exécuter nativement des applications iOS et iPadOS, mais uniquement sur les Mac équipés des nouveaux processeurs M1. Les développeurs n’auront pas à faire de modifications, tout simplement Mac pourra les installer et les utiliser comme s’il s’agissait d’un iPhone ou d’un iPad.

: MacOS Big Sur pourra exécuter nativement des applications iOS et iPadOS, mais uniquement sur les Mac équipés des nouveaux processeurs M1. Les développeurs n’auront pas à faire de modifications, tout simplement Mac pourra les installer et les utiliser comme s’il s’agissait d’un iPhone ou d’un iPad. Safari ne cesse de s’améliorer : Safari est l’une des applications natives qui reçoit des nouvelles, telles que la personnalisation de l’écran d’accueil, l’installation et le contrôle des autorisations pour les extensions de manière granulaire, et la possibilité de traduire automatiquement des pages dans d’autres langues.

: Safari est l’une des applications natives qui reçoit des nouvelles, telles que la personnalisation de l’écran d’accueil, l’installation et le contrôle des autorisations pour les extensions de manière granulaire, et la possibilité de traduire automatiquement des pages dans d’autres langues. Nouveautés des messages : L’application de messagerie native reçoit l’actualité de sa version d’iOS 14, avec des conversations de groupe, des réponses à des messages spécifiques, la personnalisation des mémojis, et la possibilité de partager rapidement des photos, des vidéos et des images GIF.

: L’application de messagerie native reçoit l’actualité de sa version d’iOS 14, avec des conversations de groupe, des réponses à des messages spécifiques, la personnalisation des mémojis, et la possibilité de partager rapidement des photos, des vidéos et des images GIF. Les cartes sont également mises à jour : Une autre application qui reçoit des fonctions de sa version mobile. Par exemple, vous aurez maintenant la possibilité d’explorer les lieux publics, et il y aura à la fois des informations et des itinéraires personnalisés pour les vélos ou les véhicules électriques. Il vous permettra également d’envoyer des itinéraires vers l’iPhone depuis Mac.

: Une autre application qui reçoit des fonctions de sa version mobile. Par exemple, vous aurez maintenant la possibilité d’explorer les lieux publics, et il y aura à la fois des informations et des itinéraires personnalisés pour les vélos ou les véhicules électriques. Il vous permettra également d’envoyer des itinéraires vers l’iPhone depuis Mac. L’App Store reçoit plus d’options : La boutique d’applications reçoit une section pour la confidentialité, une nouvelle catégorie d’extensions pour Safari, la prise en charge des notifications de widgets tiers dans le centre de notifications et pour pouvoir partager vos abonnements avec la famille.

: La boutique d’applications reçoit une section pour la confidentialité, une nouvelle catégorie d’extensions pour Safari, la prise en charge des notifications de widgets tiers dans le centre de notifications et pour pouvoir partager vos abonnements avec la famille. Il améliore également l’application Notes : Une section pliable pour les éléments épinglés, plus d’options de mise en forme et des améliorations de votre numérisation. ** Nouvelles options dans Photos **: L’application photographique reçoit de nouvelles options pour éditer les photos, des améliorations dans l’outil de retouche et de nouvelles options de zoom dans les vues.

: Une section pliable pour les éléments épinglés, plus d’options de mise en forme et des améliorations de votre numérisation. ** Nouvelles options dans Photos **: L’application photographique reçoit de nouvelles options pour éditer les photos, des améliorations dans l’outil de retouche et de nouvelles options de zoom dans les vues. Améliorations du chiffrement : Le volume système sera signé de manière cryptographique, ajoutant un hachage SHA-256 pour chaque fichier, pour éviter qu’il ne soit modifié. De plus, Big Sur permet désormais le chiffrement au niveau du fichier, et pas seulement au niveau du volume complet.

: Le volume système sera signé de manière cryptographique, ajoutant un hachage SHA-256 pour chaque fichier, pour éviter qu’il ne soit modifié. De plus, Big Sur permet désormais le chiffrement au niveau du fichier, et pas seulement au niveau du volume complet. Améliorations du système de mise à jour : Les mises à jour logicielles pourront démarrer en arrière-plan avant de devoir redémarrer, ce qui les aidera à prendre beaucoup moins de temps à terminer et à ne pas perdre de temps dans le processus.

: Les mises à jour logicielles pourront démarrer en arrière-plan avant de devoir redémarrer, ce qui les aidera à prendre beaucoup moins de temps à terminer et à ne pas perdre de temps dans le processus. Spotlight a été amélioré : Ce moteur de recherche a également été amélioré pour être plus rapide et offrir une interface plus raffinée.

: Ce moteur de recherche a également été amélioré pour être plus rapide et offrir une interface plus raffinée. Nouveaux formats pour Time Machine: Vous pouvez maintenant sauvegarder sur des disques de stockage formatés APFS.

Appareils compatibles

Voici la liste des appareils Apple qui recevront macOS 11 Big Sur lors de son lancement. Il convient de noter qu’en raison du manque de puissance, certains des appareils plus anciens ne prendront pas en charge les nouvelles fonctions plus puissantes du système d’exploitation.

MacBooks sortis en 2015 et plus tard

MacBook Air sorti en 2013 et plus tard

MacBook Pro sortis en 2013 et plus tard

Mac mini sorti en 2014 et plus tard

iMac sorti en 2014 et plus tard

Tous les modèles d’iMac Pro

Mac Pro sorti en 2013 et plus tard

Comment passer à macOS 11 Big Sur

La mise à jour de votre Mac vers la nouvelle version de macOS est vraiment simple. Tout ce que vous avez à faire est d’être patient et d’attendre le jour de sa sortie. Lorsque cela se produit, lorsque vous ouvrez le Mac App Store, vous verrez une bannière dans laquelle vous êtes averti que la mise à jour est disponible. Cette version atteindra également la catégorie Surclassements depuis l’App Store afin que vous puissiez y accéder.

Une fois que vous avez cliqué sur la bannière ou la mise à jour, vous verrez une page avec toutes les informations à ce sujet. Dans cette page, appuyez sur le bouton Télécharger, et la mise à jour commencera à se télécharger, un processus qui peut prendre plus ou moins de minutes selon votre connexion Internet.

Une fois le téléchargement terminé, vous accéderez un installateur qui vous guidera étape par étape tout au long du processus de mise à jour. Vous pourrez y choisir le disque dur sur lequel l’installer, puis vous n’aurez plus qu’à attendre longtemps pour que la mise à jour soit appliquée et que le disque dur soit réécrit. Il est important ici d’être patient et de ne pas toucher ni éteindre l’ordinateur pendant la mise à jour.