macOS 11 Big Sur: la mise à jour d’Apple ferme davantage l’écosystème

MacOS 11 Big Sur peut le faire, puis la sortie a lieu: Apple a tenu une allocution le 10 novembre 2020 – et donc la troisième cet automne. L’accent était mis sur le nouveau MacBook Pro et le nouveau MacBook Air, qui sont équipés de la propre puce en silicone d’Apple. Mais la mise à jour logicielle pour Mac a également retenu l’attention.

Les influences d’iOS sont perceptibles dans macOS 11 Big Sur à divers endroits, rapporte 9to5Mac. Par exemple, des liens de conception clairs sont reconnaissables. La plus grande similitude entre les deux systèmes d’exploitation réside dans les nouveaux widgets Mac. Ceux-ci sont en ligne avec les widgets d’iOS 14 – tout comme sur l’iPhone, vous pouvez les épingler sur l’écran de démarrage sur le Mac. Vous pouvez trouver les widgets dans le centre de notification de votre Mac après la mise à jour.

Beaucoup d’options dans le centre de contrôle

Autre similitude entre iOS et macOS 11 Big Sur: la mise à jour apporte un centre de contrôle entièrement repensé à votre Mac ou MacBook. Vous pouvez l’ouvrir à l’aide du nouveau bouton correspondant dans la barre de menus. Le centre de contrôle vous donne entre autres accès aux paramètres réseau, à la luminosité et à AirPlay.

Les nouvelles fonctionnalités du centre de contrôle incluent la possibilité de régler l’éclairage du clavier. Vous pouvez également accéder à «Ne pas déranger», Mode sombre, Nightshift, AirDrop et la lecture multimédia à partir de là. Pratique: le menu Bluetooth vous indique également le niveau de batterie des appareils connectés après la mise à jour.

macOS 11 Big Sur: ces modèles recevront la mise à jour

Une autre nouvelle fonctionnalité de macOS 11 Big Sur est Safari. Selon Apple, le navigateur devrait charger les sites Web jusqu’à deux fois plus vite que la concurrence après la mise à jour. Safari dispose également d’une nouvelle page de démarrage standard, d’améliorations des onglets et d’une nouvelle fonctionnalité de traduction. Le soi-disant «rapport de confidentialité» est également nouveau.

Vous n’avez pas à attendre longtemps avant de pouvoir installer la mise à jour sur votre Mac ou MacBook. Apple souhaite lancer le déploiement de macOS 11 Big Sur le 12 novembre 2020. L’expérience a montré que le coup de départ est vers 19 heures. La mise à jour prend en charge les modèles MacBook Air, MacBook Pro et Mac Pro à partir de 2013. Les Mac mini et iMac seront pris en charge à partir de 2014, les MacBook à partir de 2015. Votre iMac Pro ne doit pas être plus ancien que 2017.