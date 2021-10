Macklemore rencontre Ryan Lewis dans « L’année prochaine »

Il semble que c’était hier lorsqu’en 2012, le rappeur américain Macklemore, avec le producteur de musique Ryan Lewis, a secoué le monde de la musique avec son album studio « The Heist », qui comprenait « Thrift Shop », l’une des chansons les plus accrocheuses qui ont été sorti la même année.

Maintenant, Macklemore s’est à nouveau tourné vers le talent de Lewis pour créer ensemble un morceau entraînant intitulé « Next Year », la première collaboration du duo en un peu plus de deux ans, anticipant à travers ses paroles ses espoirs que l’année prochaine sera bien meilleure que la précédente.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ozzy Osbourne et Lemmy Kilmister se réunissent dans une nouvelle vidéo d’animation

Ryan Lewis se charge de réaliser cette vidéo avec Jason Koeng, introduisant le rappeur dans toutes sortes de situations folles dans la ville de Seattle, face au ciel gris de la ville, à un accident de voiture et même à l’arrivée d’un nouveau bébé avec sa femme, qui peut ou non être de son voisin.

À travers ses premières lignes, Macklemore commence à fulminer contre la façon dont la pandémie mondiale de Covid-19 a bouleversé la vie de millions de personnes au cours des derniers mois : « Je suis conscient que l’univers ne me doit rien, je sais, toute cette souffrance signifie croissance. Je pense que l’année prochaine sera meilleure que celle-ci », dit-il dans l’un de ses vers.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Paul McCartney revendique la paternité de « A Day in the Life »

À travers une déclaration, Macklemore note son bonheur de sortir son premier single depuis un temps considérable, notant que c’est Ryan Lewis qui lui a présenté cette chanson lors d’un trajet en voiture, l’incitant à écrire rapidement quelques couplets, sentant qu’une fois le processus créatif a commencé, c’était comme s’ils n’avaient jamais cessé de faire de la musique.

Macklemore note que ce nouvel album, qui sortira dans le courant de 2022, sera un nouveau départ pour leur créativité. Ce sera son nouveau matériel depuis qu’il a présenté son album « Gemini » en 2017. De plus, cette année-là sera le dixième anniversaire de la sortie de « The Heist », considéré comme l’œuvre la plus importante de sa carrière.