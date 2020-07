Macintosh Js : une application pour découvrir la MacOs 8.1 de 1991

Ce n’est pas tout à fait comme exécuter le système d’exploitation Macintosh classique directement dans votre navigateur, mais un développeur inventif a créé une application qui vous permet de faire l’expérience de MacOS 8.1 comme si vous l’exécutiez sur un Macintosh Quadra de 1991.

Le soi-disant macintosh.js, qui est pratiquement une application Electron prétendant être un Quadra, est livré avec un tas de jeux et de logiciels emblématiques comme Duke Nukem 3D, Dungeons and Dragons, Photoshop, Illustrator et Premiere (c’est fou de penser comment Adobe existe depuis longtemps). Il a également Internet Explorer (oui, sur un Mac) et Netscape, mais vous ne pouvez pas tout à fait utiliser Internet.

I put an entire 1991 Macintosh Quadra with Mac OS 8.1 into an Electron app, together with a bunch of apps and games. It runs on Windows, macOS, and Linux… and JavaScript. Again: I’m sorry.

Go grab it here: https://t.co/JUw798dRcS pic.twitter.com/p3AR2dyx5r

— Felix Rieseberg (@felixrieseberg) July 28, 2020