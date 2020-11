Maci Bookout a-t-il subi une chirurgie plastique? Voir la photo qui fait parler les fans

Les stars de la télé-réalité ne sont pas étrangères aux rumeurs de chirurgie plastique, et cette fois, Adolescent maman og La star Maci Bookout est accusée d’avoir fait du travail.

Bookout s’est rendu sur Instagram le 14 novembre pour publier deux nouvelles photos d’elle-même chez elle, et les fans n’ont pas pu s’empêcher de remarquer qu’elle avait l’air un peu différente.

Alors que Bookout a admis avoir utilisé du Botox avant et aurait eu un travail de seins après la naissance de son premier enfant, Bentley, certains fans pensent qu’elle a peut-être eu plus de travail récemment.

Maci Bookout a-t-il subi une chirurgie plastique?

Lisez la suite pour découvrir ce que les fans disent de la Adolescent maman og le dernier look de la star.

Tout a commencé avec une photo Instagram que Maci Bookout a publiée le 14 novembre.

Sur la photo, Maci se tient dans sa cuisine, regardant au loin tout en modelant un body de sa ligne de vêtements, Things That Matter.

En surface, cela semble être une image relativement normale; Cependant, les fans et les critiques n’ont pas tardé à sauter dans le train des rumeurs de chirurgie plastique après avoir vu la photo.

«Def a travaillé sur votre visage! Whyyyy », a écrit un fan, tandis qu’un autre a dit:« Ne lui ressemble même pas. Elle avait fait du travail.

Alors que de nombreux fans ont accusé la star de la télé-réalité de faire du travail et de passer sous le couteau, d’autres ont rapidement pris la défense de Maci.

«Pourquoi avez-vous besoin de la juger, elle peut faire ce qu’elle veut», a plaisanté un fan, tandis qu’un autre a écrit: «Vous avez l’air incroyable! Trois bébés plus tard et toujours [fire emoji]. »

Un autre utilisateur d’Instagram a souligné que Maci ne ressemblait pas nécessairement à une chirurgie plastique invasive majeure, en disant: «Cela ressemble à un remplissage, pas à une chirurgie. Joues et lèvres. «

Un chirurgien plasticien a pesé sur les accusations de chirurgie plastique de Maci.

Le Dr Anthony Youn, qui n’a pas traité Maci Bookout, a donné son opinion professionnelle sur la question de savoir si Maci Bookout a subi une chirurgie plastique récemment, affirmant que ce n’est pas «super évident» mais «possible qu’elle ait fait du travail».

«Je soupçonne qu’elle a peut-être subi des injections de produit de comblement sur ses lèvres, les repulpant subtilement», dit-il.

«Elle peut également avoir subi des injections de comblement dans ses joues, lui donnant une apparence plus sculptée», a poursuivi.

«Elle aurait également pu subir une rhinoplastie [nose job], affinant son nez et le rendant plus élégant.

Le Dr Manish Shah, un chirurgien plasticien basé au Colorado qui n’a pas non plus traité Maci, a fait écho à l’analyse du Dr Youn sur les procédures possibles de Bookout, affirmant qu’elle «a eu du remplissage aux lèvres et aux joues» et que «le travail a été subtilement effectué comme elle a des lèvres naturellement fines et des joues relativement plates.

Maci Bookout n’a pas encore commenté les rumeurs.

Bien que Bookout n’ait pas encore répondu aux rumeurs de chirurgie plastique, elle a publié une citation cryptique sur Instagram le 16 novembre qui disait: «Envoyer de l’amour à tout le monde guérissant de choses dont ils ne discutent avec personne.»

Ce n’est pas la première fois que Maci Bookout fait face à des rumeurs de chirurgie plastique.

Après que Maci a posté une photo d’elle-même avec un ami en octobre, un utilisateur d’Instagram a commenté: «Hmmm qu’est-ce que Macie [sic] ai fait? Je ne peux pas dire!

La maman adolescente OG star a remis les pendules à l’heure en répondant: « C’est un filtre Snapchat lol mais j’aime mon Botox. »

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.