Machine infernale. Hennessey a conduit la McLaren 765LT à 1014 chevaux

Lors de sa présentation, la McLaren 765LT s’est assurée de ne pas passer inaperçue, promettant de passer la barre – assez haute, d’ailleurs – fixée par la McLaren 720S. À peine dit que c’était fait.

Le dernier élément de la lignée de la marque britannique Longtail combine parfaitement le monde de la compétition avec celui de la voie publique, réalisant des records qui anéantissent la quasi-totalité de sa concurrence: il accélère de 0 à 100 km / h en 2,8 secondes, atteint 200 km / h en 7s et atteint la vitesse maximale de 330 km / h.

Mais comme il y a toujours ceux qui en veulent plus, Hennessey, un formateur bien connu établi au Texas, aux États-Unis, a décidé de lui donner encore plus de pouvoir, notamment parce que John Hennessey, fondateur et directeur de la société, estime que «le nouveau 765LT est sous-estimé par l’usine « .

Le résultat est une McLaren 765LT encore plus impressionnante, capable de produire 1014 ch de puissance et d’accomplir l’exercice d’accélération de 0 à 96 km / h (équivalent à 60 miles par heure) en seulement 2,1 secondes. Quant à la vitesse maximale, et bien que Hennessey ne la révèle pas officiellement, on estime que ce 765LT est désormais capable d’atteindre 346 km / h.

Nous l’avons testé dans nos installations et il délivrait 775 ch de puissance aux roues arrière. Cela signifie qu’il produisait en fait près de 877 ch en usine. L’évolution du 765LT à 1014 ch accélérera de 0 à 60 mph [96 km/h] descendre à 2.1s, ce qui est fou. John Hennessey, fondateur et directeur de Hennessey

Pour garantir cette augmentation de puissance, l’équipe Hennessey Performance a installé de nouveaux filtres à air, un système d’échappement en acier inoxydable et une reprogrammation de l’unité de commande électronique du moteur, qui reste le bloc de capacité V8 biturbo de 4,0l dont elle équipe ce modèle d’usine.

Le visuel n’a pas changé

La signature de Hennessey se ressent également dans l’image, quoique de manière très subtile. À l’extérieur, il y a un emblème de la société nord-américaine et à l’intérieur de la cabine il y a une plaque numérotée qui atteste de l’exclusivité du modèle.

Nous avons laissé le pire pour la fin, le prix. C’est que Hennessey facture environ 21 000 euros pour l’installation de ce package de modifications, sans oublier les plus de 300 000 euros que McLaren a demandé à chacune des 765 chanceuses qui ont réussi à garantir cette super voiture de sport.