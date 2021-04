Machine Gun Kelly vient de se faire tatouer une fente sanglante dans la gorge

Machine Gun Kelly a officiellement ajouté un autre tatouage à sa vaste collection.

Machine Gun Kelly est connue pour avoir beaucoup de tatouages ​​et son dernier ajout (une ligne rouge allant droit dans son cou) est, euh, intéressant …

Mardi 20 avril, le chanteur de « Bloody Valentine » a partagé un post Instagram sous-titré « bye, bye neck ». La collection d’images montrait le nouveau tatouage de MGK – une fine ligne rouge descendant au milieu de sa gorge, ce qui donnait de façon effrayante l’impression d’avoir eu la gorge tranchée.

Il a également inclus une vidéo de lui-même juste avant le début du processus de tatouage. « Si quelqu’un a déjà aimé mon cou … ça va être différent, » dit-il, tandis que le pistolet de tatouage bourdonnait en arrière-plan. Il a ensuite tweeté: « Yatted le cou. Désolé. »

LIRE LA SUITE: Machine Gun Kelly lance une ligne de vernis unisexe « progressive »

Machine Gun Kelly vient de se faire tatouer le cou. Photo: Emma McIntyre / AMA2020 / Getty Images pour dcp, @machinegunkelly via Instagram

Mais pourquoi quelqu’un voudrait-il donner l’impression que son cou a été horriblement tranché, demandez-vous? Eh bien, MGK n’a pas réellement confirmé la véritable signification de son encrage, mais nous ne pouvons qu’imaginer que c’est symbolique.

MGK a environ 80 tatouages ​​connus et chacun a une histoire spéciale derrière eux. Il a « RIP B Arnold » sur son bras droit en hommage à sa défunte grand-mère, Jessica Rabbit sur son biceps droit représentant sa femme fantastique et une fausse plaie rouge sur le côté gauche de sa poitrine signifiant que quelqu’un lui a arraché le cœur.

L’un de ses tatouages ​​préférés, cependant, est celui d’un bus à impériale rouge. MGK a révélé l’histoire derrière le Tattoo Tour de GQ en 2016, il a déclaré: « J’ai été frappé par un bus à impériale à Manchester. À 7 heures du matin, nous cherchions de l’herbe et j’ai vu des gars et j’étais comme, ‘ On dirait qu’il l’aurait certainement. Il a fait un pas dans la rue et [crash sound].

Machine Gun Kelly a maintenant environ 80 tatouages. Photo: @machinegunkelly via Instagram

« Le bus roulait à toute vitesse. Tout le devant du pare-brise était fissuré, comme une toile d’araignée. Je me suis réveillé par terre, mes vêtements étaient déchirés et j’ai essayé de m’enfuir. J’étais tellement foiré que j’ai cru avoir commis un crime. ou quelque chose. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂