Machine Gun Kelly se prépare à lancer un roman graphique

Le rappeur et maintenant rocker alternatif Mitrailleuse Kelly se prépare à lancer un roman graphique inspiré de «Hôtel Diablo», Son album de l’année 2019. Sous le même titre, il est décrit comme une anthologie de l’horreur qui est« une voie de passage pour le lama ».

Boulanger Colson (vrai nom de MGK) l’a rédigé en collaboration avec Eliot Rahal Oui Ryan Cady. Le synopsis le décrit comme suit: «Un endroit où vos dettes dans la vie sont les clés de votre éternité dans la vie après la mort. Et c’est la première nuit de Lidia Lopez derrière le bureau principal. Chaque invité a une histoire à raconter et une leçon à apprendre ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Prince of Persia: The Sands of Time » reporté à nouveau

«Ce projet me donne une chance incroyable. (MGK) est un artiste incroyablement intense et passionné. C’est le type d’énergie auquel je réponds. C’est quelqu’un qui veut faire quelque chose de spécial et, par conséquent, nous y sommes », commenterait-il Rahal sur le projet dans une déclaration (via NME)

Cady Il a ajouté: «Les anthologies d’horreur sont comme de la menthe à chat pour moi, alors quand Colson nous a présenté le concept de ‘Hotel Diablo’, je n’ai pas pu m’empêcher de participer. L’intensité brute de l’album, cette idée de vacances pour visiter le coin le plus sombre de votre âme. Putain, oui! » Je suis dedans ».

Le roman graphique est déjà disponible en prévente, avec une série d’éditions dont une « De luxe« , Qui est accompagné d’une édition vinyle de l’album sur lequel il est basé. Il est prévu qu’il puisse être mis en vente en juillet 2021.

« Hôtel Diablo»Fait partie d’une série de projets entrepris par Mitrailleuse Kelly. Il a récemment sorti son film / clip vidéo intitulé « Chutes élevées« D’après son album récent »Billets pour ma chute». L’artiste le décrirait comme sa version personnelle de «Le mur de Pink Floyd».

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Weeknd n’aura pas d’invité spécial au spectacle du Super Bowl

La semaine dernière, l’artiste a réussi à faire sa première présentation sur l’émission de variétés « Saturday Night Live« , Où il a interprété »Le meilleur ami de mon ex« Y »solitaire« , Une chanson qu’il a écrite après la mort de son père en juillet 2020. Il a également récemment sorti »Agir comme ça», Sujet dans lequel il a collaboré avec Yungblud.